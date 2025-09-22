Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Közélet Digitális Polgári Körök Fidesz Szavazások Tisza Párt

Szavazzon! Magyar Péter gyűlése, vagy Orbán Viktor békemenete?

mfor.hu

Két rendezvényt is beígértek október 23-ra. 

Az október 23-i nemzeti ünnep két jelentős politikai rendezvényt is ígér. A Digitális Polgári Körök (DPK) első országos találkozóján a miniszterelnök ugyanis meghirdetett egy békemenetet, a következő felkiáltással:

most már több mint 70 ezren tagok a Digitális Polgári Körökben, itt is dolgozik a nemzeti algoritmusunk. Meg kell kétszerezni az erőnket a következő hónapokban. A Harcosokat küldjük előre a csatába, akik küzdenek és leleplezik a propagandát. És a digitális polgárok vannak a hátországban. Mindenkit várunk.

A Tisza Párt elnöke Facebook-posztjában reagált a DPK-rendezvényre. Mint írta:

Közpénzégetés. Fizetett buszok. Üres széksorok. Magyarpéterezés. Elalvó nézők. Totális pánik. Kiabálás. Vergődés. Üres hablaty. (…) Ma nem harcosokat láttunk, hanem Kádár Jánost és az MSZMP-t újratöltve egy kis romlott hollywoodi szósszal leöntve.

Ebben a bejegyzésben egy fontos részletet is elárult, ugyanis bejelentése szerint a legnagyobb ellenzéki párt is rendezvényt szervez október 23-ra, ennek pontos helyszínével és további részleteivel a későbbiekben jelentkeznek majd.

A vélhetően komoly tömegeket megmozgató események okán kíváncsiak vagyunk olvasóink álláspontjára is, ezért ismét szavazással fordulunk önökhöz:

Ön melyik rendezvényen tervez részt venni október 23-án?

