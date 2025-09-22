Szavazzon! Magyar Péter gyűlése, vagy Orbán Viktor békemenete?

Az október 23-i nemzeti ünnep két jelentős politikai rendezvényt is ígér. A Digitális Polgári Körök (DPK) első országos találkozóján a miniszterelnök ugyanis meghirdetett egy békemenetet, a következő felkiáltással:

most már több mint 70 ezren tagok a Digitális Polgári Körökben, itt is dolgozik a nemzeti algoritmusunk. Meg kell kétszerezni az erőnket a következő hónapokban. A Harcosokat küldjük előre a csatába, akik küzdenek és leleplezik a propagandát. És a digitális polgárok vannak a hátországban. Mindenkit várunk.

Kapcsolódó cikk Orbán Viktor békemenetet hirdetett október 23-ra A digitális honfoglaláson beszélt.

A Tisza Párt elnöke Facebook-posztjában reagált a DPK-rendezvényre. Mint írta:

Közpénzégetés. Fizetett buszok. Üres széksorok. Magyarpéterezés. Elalvó nézők. Totális pánik. Kiabálás. Vergődés. Üres hablaty. (…) Ma nem harcosokat láttunk, hanem Kádár Jánost és az MSZMP-t újratöltve egy kis romlott hollywoodi szósszal leöntve.

Ebben a bejegyzésben egy fontos részletet is elárult, ugyanis bejelentése szerint a legnagyobb ellenzéki párt is rendezvényt szervez október 23-ra, ennek pontos helyszínével és további részleteivel a későbbiekben jelentkeznek majd.

Kapcsolódó cikk Magyar Péter felveszi a kesztyűt, tömeget vinne az október 23-ai békemenet ellen A Tisza Párt eddigi legnagyobb rendezvényét ígéri.

A vélhetően komoly tömegeket megmozgató események okán kíváncsiak vagyunk olvasóink álláspontjára is, ezért ismét szavazással fordulunk önökhöz: