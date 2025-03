Szavazzon! Magyar Péter vagy Orbán Viktor terveivel ért egyet?

Mivel ez egy puhatolózó jellegű véleménygyűjtés, nyilvánvaló, hogy egyik pontja sincs kőbe vésve – például a Tisza az embereket Ukrajna EU-támogatásáról is megkérdezi. Ugyanakkor az szja csökkentése egy szélesebb társadalmi réteg számára mindenképpen érdekes kérdés lehet.

Szintén a Nemzet hangja névre keresztelt tiszás véleménynyilvánító szavazás tervezett kérdései közül derült ki az is, hogy Magyaréknak általánosságban nagy terveik vannak a személyi jövedelemadó rendszerével, hiszen az egyik kérdés így hangzik:

Azt egyelőre nem tudni, hogy az anyák szja-mentességével mik a párt tervei, az azonban Magyar Péter március 15-i beszédében is elhangzott, hogy a nyugdíjasok szja-kötelezettségét biztosan megszüntetnék.

Gyermekvállalás nélkül is szja-mentesek emellett a 25 éven aluli fiatalok is.

A Facebook-oldalán megjelent videóban Orbán Viktor kiemelte, hogy a gyermeket vállaló nőket célzó szja-kedvezményekkel azt szeretnék elérni, hogy azok, akik gyermeket szülnek és nevelnek, ne kerüljenek hátrányosabb helyzetbe, mint akik nem vállalnak gyermeket. Ez a szemlélet a négygyermekes anyák számára már régóta biztosított szja-mentesség kiterjesztésén is jól érzékelhető. Cikkünk írásakor a kormány tervei a következőképpen alakulnak:

Magyar Péter általános, 5 százalékra történő áfacsökkentés terveiről beszélt az egészséges élelmiszerek esetében, míg a Tisza által bedobott véleménynyilvánító szavazás alapján úgy tűnik, hogy a gyógyszerek teljesen áfamentessé tételét is fontolgatják, hiszen egy erre vonatkozó kérdés is szerepel majd az íven. Az biztos, hogy a párt javaslatának költségvetési vonzata jelentősebb lenne az államháztartásra nézve, mint a kormányzati árréssapkának.

Hétfőn az intézkedések valóban életbe léptek, és az árcsökkenés is érzékelhető volt. Ugyanakkor már reggel óta érkeztek hírek arról, hogy egyes boltokban üres polcokkal találkoztak a vásárlók, míg máshol mennyiségi korlátozásokat vezettek be – legalábbis a közösségi médiában terjedő beszámolók szerint.

Március 17. óta éles a koronavírus-járvány idején megismert ársapka unokatestvére, az árréssapka, amelyet a koronavírus-járvány idején megismert intézkedésekhez hasonlóan vezettek be. Ennek értelmében a legalább 1 milliárd forintos árbevételt elérő üzletek esetében az árrés – vagyis a nettó beszerzési ár és a nettó eladási ár közötti különbség – legfeljebb 10 százalék lehet 30 meghatározott termékre vonatkozóan:

A novemberi amerikai választások is megmutatták, hogy a lakosság által érzékelt infláció alapjaiban befolyásolhatja a szavazás kimenetelét. Nem meglepő tehát, hogy mind a kormánypártok, mind a Tisza Párt olyan megoldásokat keresnek, amelyek enyhíthetik ezt a problémát – különösen úgy, hogy a februári inflációs adatok alapján az élelmiszerárak kiemelkedően emelkedtek.

Magyar Péter többször is utalt rá – és a hamarosan induló konzultáció részévé is tette –, hogy kormányra kerülése esetén bevezetné a nyugdíjas SZÉP-kártyát. Ennek éves keretét legfeljebb 200 ezer forintban határoznák meg, amelyet élelmiszerre, gyógyszerekre és egészségmegőrzésre fordíthatnának a jogosultak. Ez havonta nagyjából 16 ezer forintot jelentene, vagyis valamivel többet, mint a kormánypárti kártya teljes kihasználásával elérhető havi 15 ezer forint.

Megszólalt a nyugdíjasok és a könyvelők szakembere is.

Kapcsolódó cikk Kiszámoltuk: Orbán Viktor ekkora összeget ígért a nyugdíjasoknak Megszólalt a nyugdíjasok és a könyvelők szakembere is.

Ahogy arról korábbi cikkünkben is írtunk, a kormánypártok áfa-visszatérítési kártyával kedveznének a nyugdíjasoknak , ezt Nagy Márton így mutatta be:

Bár a 2026-os választások még távolinak tűnnek, a kampány már most elkezdődött, és mindkét esélyes politikai erő jelentős ígéretekkel állt elő. Három kulcsterületen vetettük össze az elképzeléseiket, hogy megtudjuk, olvasóink melyik alternatívát részesítik előnyben.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!