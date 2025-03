Szavazzon! Mi a véleménye Orbán Viktorék inflációellenes fegyveréről?

Az árcsökkenés észrevehető a kiválasztott termékek esetében, ugyanakkor több üzletlánc is mennyiségi korlátozásokat vezetett be. Az árréssapka a jelenlegi információk alapján első körben május végéig marad érvényben, így a következő hónapokban szinte minden magyar érzékelheti a hatását.

Hétfő óta nagyot fordult a világ a magyar boltokban, hiszen a kormány árréssapkát vezetett be az infláció letörése érdekében. A legalább 1 milliárd forintos árbevételt elérő üzletek esetében az árrés – vagyis a nettó beszerzési ár és a nettó eladási ár közötti különbség – legfeljebb 10 százalék lehet 30 meghatározott terméknél.

