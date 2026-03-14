Századvég: a magyarok kétharmada támogatja a védett üzemanyagárat

A védett ár jelentőségét jól mutatja, hogy a magyar felnőtt lakosság elsöprő többsége már a bevezetést követő napokban értesült az intézkedésről, a válaszadók 94 százaléka hallott az állami beavatkozásról – jelenti az MTI.

A védett ár már a bevezetéskor több mint 20 forintos kedvezményt biztosított a piaci árakhoz képest, de ami még fontosabb, megszüntette a tankolással járó jövőbeli költségek körüli bizonytalanságot – érvelt a Századvég, megjegyezve: alighanem ez a magyarázata az intézkedés népszerűségének is.

A megkérdezettek 30 százaléka nem értett egyet a rendelettel, és 3 százaléka nem tudta megítélni, vagy nem válaszolt a kérdésre.

Márciusban ezer felnőttet kérdeztek arról, hogy inkább egyetért vagy inkább nem ért egyet a védett üzemanyagár-rendelettel, illetve hallott-e arról, hogy a kormány bevezette az üzemanyagok védett árát: a 95-ös benzin legfeljebb 595, a dízel 615 forintba kerülhet literenként.