Százezrek látták a magyar válogatott szívszorító perceit

A Farm VIP a gyenge kezdés után magára talált, és elkezdte hozni a hétköznapokon a jó számokat, összességében a Hunyadi által demonstrált elképesztő fölény továbbra is bőven elég volt annak garantálására, hogy ne legyen kérdéses a heti végeredmény. A 18-59 évesek körében, a kereskedelmi szempontból legfontosabb korcsoportban, a heti átlagos közönségarányok harcában tehát a TV2 kerekedett felül, és 17,7 százalékával megelőzte az RTL 15,8 százalékát.

A „magyar Trónok harca” első adásai óta vezeti a nézettségi listákat mindkét kategóriában, ezt ezúttal sem sikerült megtörni, így az aktuális adást 818 ezren nézték a teljes lakosság körében. A kiemelt kereskedelmi korcsoportban 433 ezer nézőt vonzott 29,7 százalékos közönségarány mellett, így itt is toronymagasan a hét legjobbja lett.

A magyar tévézőket végül szokás szerint érdekelte a Forma-1 is, az Oscar Piastri győzelmével záruló Kínai Nagydíjat 411 ezren figyelték a képernyő előtt.

A műsorsáv második felében ezúttal is a szókitalálós Password – A jelszó című vetélkedő érkezett, amely 259 ezres nézőszámot ért el a teljes lakosság körében. Ez nem valami fényes eredmény – igaz, a vetélkedő rendkívül későn, este 10-kor kezdődik.

A kereskedelmi csatornák hétköznapi programjában ezúttal nem történt változás, az RTL továbbra is a Pokoli rokonok című sorozat részeit küldte csatába, amely a teljes lakosság körében átlagosan 544 ezer nézőt érdekelt, míg a 18-59 évesek körében – a kereskedelmi szempontból fontos korcsoportban – 17,3 százalék volt a közönségarány.

A 12. hét nézettségi adataiban a magyar válogatott és a Hunyadi is megjelent.

