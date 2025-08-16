1p
Közélet Közösségi közlekedés MÁV Zrt.

Százmillió forintjába kerültek a MÁV-nak a késő vonatok júliusban

mfor.hu

Megjelent a MÁV júliusi közlekedési jelentése.

Gondolta volna, hogy az előző év azonos időszakához képest pontosabbak lettek a vonatok? Pedig ez a helyzet, a júliusi jelentés szerint tavaly júliushoz képest nem kevesebb, mint 8 százalékkal alakult kedvezőbben a MÁV-csoport vonatainak pontossága: 80,43 százalékos lett.

Mint írták, a menetrendszerűségi adatokat júliusban főként a vihar határozta meg, amely július 7-8-án orkánerejű széllel tört be az országba és jelentős károkat okozott mind a vasúti, mind a közúti infrastruktúrában. 

Hozzátették, júliusban a vonatok 3,95 százaléka szenvedett el legalább 20 perces késést, ami nagyobb az előző hónapban regisztrált adatnál. Hozzátették, az utasok részére mintegy 103 millió forintos kártérítést fizettek ki az év hetedik hónapjára vonatkozóan.

