Százmilliókat csalt el egy pofátlan üzletember – kattant a bilincs

A NAV-hoz benyújtott adóbevallásokban azonban eltitkolták a belföldi termékértékesítésből származó bevételeik egy részét, illetve az árukat belföldi beszerzésként tüntették fel. A törvényszék az elsőrendű vádlottat felbujtóként, üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás és hamis magánokirat folytatólagosan elkövetett felhasználása miatt ítélte négy év börtönbüntetésre. Esetében az ítélet nem jogerős, mert fellebbezést nyújtott be az ügy teljes körű felülvizsgálata érdekében.

A cég 2014 elejétől 2015 áprilisáig az Európai Közösség területéről műtrágyát és szójadarát szerzett be, majd a termékeket belföldi cégeknek értékesítették.

