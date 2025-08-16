3p
Százmilliókat fizet ki a kormány a Világjátékokon elért érmekért

Kollár Dóra
Kollár Dóra

Az olimpiai díjazáshoz képest nagy a lemaradás.

Az olimpiai években a nyár egyik legfontosabb eseményének számít a sportok nemzetközi ünnepe, amely közel egy hónapon keresztül hozza össze a világot – 2024-ben például Párizsban, míg 2028-ban az Egyesült Államok lesz a rendező ország. Míg az olimpia alapfogalomként szerepel a magyar köztudatban, lényegesen kevesebben vannak tisztában a cikkünk megjelenésekor is zajló Világjátékokkal.

Négyévente rendezik a nem olimpiai sportágak versenyét, a házigazda ezúttal a kínai Csengduban. Ezen augusztus 7. és 17. közt 72 magyar sportoló szerepel, ők egészen szerteágazó területeken versenyeznek: a Nemzeti Versenysport Szövetség honlapján elérhető lista alapján például búvár- és uszonyosúszásban, drónsportban, életmentésben, maratoni kajakban, sárkányhajóban, kick-boxban és ju-jitsuban is.

Eredményekből pedig nincsen hiány, hiszen Magyarország hatodik az éremtáblázaton, 10 arany-, 8 ezüst-, és 5 bronzérmet is megszereztek az indulók, de több világrekord is született: Törőcsik Zsófia szabadtüdős búvárúszásban, míg Kiss Nándor a 400 méteres felszíni úszásban javította meg a csúcsot.

Mennyi az annyi?

A magyar küldöttség jó szereplését nem lehet vitatni, arra viszont kíváncsiak voltunk, hogy mennyire éri meg mindez a sportolóknak, összehasonlítva például egy olimpiai szerepléssel.

Találgatni nem kell, ugyanis mindkét világverseny esetében a 200/2013. (VI. 13.) kormányrendelet az „egyes kimagasló sporteredmények állami jutalmáról” az irányadó, amely a rendezőszervezetek alapján határozza meg a díjazást. Az olimpiai szereplések esetében ez így alakult (nettó összegekről van szó):

A legutóbbi, párizsi olimpián a 178 sportolóból álló magyar küldöttség összesen 19 érmet szerzett, ezek megoszlása 6 arany, 7 ezüst és 6 bronz volt, így a kifizetett díjazás 792,9 millió forint volt csak az érmesek esetében.

Ezzel szemben a Világjátékok esetében a csapat a rendelet szerint lényegesen szerényebb összeggel számolhat:

A megszerzett 23 éremre kifizetendő díjazás nagyjából 357,31 millió forintjába kerül majd az államnak.

Összességében tehát míg a legutóbbi olimpián egy megszerzett érem átlagosan 41,7 millió forintos díjazást ért, addig a Világjátékokon mindössze átlagosan 15,5 millió forint jutott volna egy sportolónak.

Fontos megjegyezni, hogy a díjazási különbség nem a versenyzők sportteljesítményét minősíti, a Világjátékokon elért jó szereplés az adott sportágakon belül rendkívül komoly eredmény. Sokkal inkább arról van szó, hogy a nem olimpiai sportok közönségelérése lényegesen alacsonyabb, szűkebb réteg követi figyelemmel azokat.

