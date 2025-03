Százmilliókon ül Orbán Viktor?

A cikk európai példákat is említ: Olaf Scholz egy páncélozott Mercedes S 680 Guardot használ, amely körülbelül 220 millió forintba került, míg Ferenc pápa egyszerű Fiat 500X-ben közlekedett Budapesten. Az amerikai elnök limuzinja, a „Beast” különleges biztonsági felszereltségével tűnik ki, míg Vlagyimir Putyin az orosz Aurus Senat modellt használja.

A cikk kiemeli, hogy a francia elnök és elődei hagyományosan hazai autómárkákat használnak, míg Orbán egy luxuskategóriájú német páncélautóval közlekedik. A lap megjegyzi, hogy a BMW-gyár magyarországi jelenléte miatt akár jelentős kedvezmény is elképzelhető, de a hivatalos válaszok hiányában az autó árát csak becsülni lehet.

A G70-es sorozat alapmodellje, a 740d xDrive jelenleg 42 millió forintba kerül Magyarországon, azonban a páncélozott változat lényegesen drágább. A cikk szerint a BMW 7 Protection egy 530 lóerős, V8-as benzinmotort és egy 18 lóerős villanymotort kombináló hibrid rendszerrel működik. Az utascellát golyóálló üvegek, páncélozott ajtók és robbanásvédett padló védi, a járműre pedig speciális Michelin abroncsokat szereltek, amelyek sérülés esetén is lehetővé teszik a menekülést.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!