Szeged eddigi ellenzéki képviselője is visszalépett

Bejelentette visszalépését Szabó Sándor független országgyűlési képviselő, aki 12 évig volt a szegedi Csongrád 1-es választókerület képviselője, írja a Telex. A korábban MSZP-s politikus csütörtöki posztjában azt írta, mindeddig a kormányváltásért és Szeged fejlődéséért dolgozott. „Ezekben a kérdésekben nekem országgyűlési képviselőként már nem lesz lehetőségem tevékenyen részt venni, hiszen a mai nappal visszalépek az egyéni képviselő-jelöltségtől a 2026-os országgyűlési választásokon” – írta.

Az elmúlt napokban több jelölt, köztük hivatalban lévő ellenzéki képviselők is bejelentették a visszalépésüket. Szerdán Szabó Tímea, a Párbeszéd óbudai képviselője jelentette be, hogy nem kíván indulni a kormányváltás érdekében, ő 16 évig volt képviselő. Előtte egy nappal Vajda Zoltán független képviselő lépett vissza a XVI. kerületi központú, Budapest 14-es választókerületében, ő egy ciklust töltött ki a kerületében.

A DK is bejelentette, hogy további három jelöltjük is kiszáll a versenyből: a budapesti 6. és 8. számú, valamint a Nógrád megyei 1. számú kerületben döntöttek a visszalépésről a jelöltjeikkel egyetértésben – olvasható a Telex cikkében.