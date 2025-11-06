1p
Székesfehérvár eladja részesedését a Videoton FC-ben

Kiírta a pályázatot a Videoton FC-ben lévő önkormányzati üzletrész értékesítésére Cser-Palkovics András székesfehérvári polgármester.

Cser-Palkovics az erről szóló Facebook-bejegyzésében felidézte: amikor tavasszal 1 forintért megvásárolták Garancsi Istvántól az NB II.-be frissen kiesett klubot, világossá tették, hogy az önkormányzat csak egy szezon erejéig tud a csapat tulajdonosai lenni, és rögtön elkezdik egy új magántulajdonos keresését – foglalja össze a HVG.

A klub Sóstói Stadionja
Mint írta, olyan koncepciót várnak a pályázóktól, amelyekben szerepel az, hogy

  • mennyi anyagi és egyéb tőkét kíván és tud beletenni a csapatba;
  • milyen elképzelései vannak a csapat identitására, megjelenésére, a szurkolókkal való együttműködésre és kommunikációra vonatkozóan;
  • hogyan képzeli el az utánpótlás-nevelést;
  • milyen elképzelései vannak a Sóstói Stadion működtetésére, használatára.

Cser-Palkovics végül arról írt, hogy a pályázóknak letétbe kell helyezniük 50 millió forintot a város számláján a pályázati folyamat végéig, az első körös pályázatok beadásának határideje pedig december 10-e.

