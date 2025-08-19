Székesfehérvár polgármestere intézkedésekkel reagált a baktériumfertőzésre

Ezt Cser-Palkovics András, Székesfehérvár fideszes polgármestere Facebook-posztban jelentette be.

A polgármester emellett szúrópróbaszerű, soron kívüli vízminőség-vizsgálatot is elrendelt két olyan intézményben, ahol a nyári zárva tartás miatt kialakulhatott a baktériumoknak kedvező „pangó víz” helyzet – foglalja össze a 444.

Hosszabb távú megoldás

Hosszabb távon is megoldást keresnek a problémára: az önkormányzat előkészíti az intézmények új technológiával való felszerelését, amely megelőzi a baktériumok megjelenését. „A technológiát kísérleti jelleggel már kipróbáltuk nagyobb létesítményekben, például a Sóstói Stadionban, és azóta is sikeresen alkalmazzuk” – fogalmazott a polgármester.

Ennek finanszírozására Cser-Palkovics azonnali döntéssel 30 millió forintot csoportosított át, hozzátéve, hogy szükség esetén az összeget emelni fogják. A városvezető jelezte: a rendkívüli fertőtlenítést minél előbb elvégzik, az érintett intézményekben azonban a munkálatok idején nem lesz fogyasztható a csapvíz.