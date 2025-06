Személyi változást hajtott végre Orbán Viktor

Kiss-Hegyi Anita az elmúlt évtizedben a hazai és nemzetközi kulturális élet számos területén dolgozott, és jelentős tapasztalattal rendelkezik a kulturális diplomáciában is – áll a közleményben.

A Kulturális és Innovációs Minisztériumon belül ezzel párhuzamosan tovább működik Závogyán Magdolna államtitkár vezetésével a Kultúráért Felelős Államtitkárság is. Ez az államtitkárság elsősorban a Kárpát-medencei magyar kultúra hagyományainak megőrzését, a kulturális örökség ápolását és a kulturális intézményrendszer irányítását látja el – ismertették.

