Szerb szakértő: „Vučić segíteni akart Orbánnak”

„Nyilvánvalóan Orbán rezsimjének megmentését célzó műveletről van szó” – kommentálta Predrag Petrović, a Belgrádi Biztonságpolitikai Központ kutatási igazgatója azt a hírt, hogy a kormány és annak médiája szerint ukrán terroristák fel akarták robbantani a Magyarországot is ellátó Török Áramlat gázvezetéket – írja a HVG a Direktno című műsort szemléző Szabad Magyar Szó alapján.

„Két autokratikus rendszerről beszélünk, amelyek tanulnak egymástól és segítik egymást, amikor szükséges – és most egyértelműen szükséges, mert minden felmérés szerint Orbán nagyon rosszul áll, és valószínűleg nem szerepel jól a közelgő választásokon, sőt, nem kizárt, hogy egy évtizedes hatalomgyakorlás után elveszíti a hatalmat” – fogalmazott az igazgató.

Még sajtótájékoztató is összehívtak a húsvétvasárnapi hírre

Petrović szerint Orbán és Vučić rendszere is mélyen bele van ágyazva különféle korrupciós ügyekbe, így nem csupán politikai hatalomvesztésről, hanem akár büntetőjogi felelősségre vonásról is szó lehet. Hozzátette, Vučić támogatása semmiképp sem szolgálja Szerbia érdekeit, itt egyedül a szerb elnöknek és az ő hatalmát támogató embereknek lehet érdeke.

„A két rezsim között gazdasági jellegű kapcsolatok is vannak, számos üzleti megállapodás létezett a múltban. Orbán hatalomvesztése rendkívül erős jelzést küldhet a szerbiai választóknak is. Minket is választások várnak – előbb-utóbb sor kerül rájuk. Ezek azok az okok, amelyek miatt Vučić segíteni akart Orbánnak” – jegyezte meg.