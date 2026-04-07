Szerb szakértő: „Vučić segíteni akart Orbánnak”

„Orbán rezsimjének megmentését célzó műveletről van szó” – véli az állítólagos vajdasági terrortámadásról a Belgrádi Biztonságpolitikai Központ kutatási igazgatója.

„Nyilvánvalóan Orbán rezsimjének megmentését célzó műveletről van szó” – kommentálta Predrag Petrović, a Belgrádi Biztonságpolitikai Központ kutatási igazgatója azt a hírt, hogy a kormány és annak médiája szerint ukrán terroristák fel akarták robbantani a Magyarországot is ellátó Török Áramlat gázvezetéket – írja a HVGDirektno című műsort szemléző Szabad Magyar Szó alapján. 

„Két autokratikus rendszerről beszélünk, amelyek tanulnak egymástól és segítik egymást, amikor szükséges – és most egyértelműen szükséges, mert minden felmérés szerint Orbán nagyon rosszul áll, és valószínűleg nem szerepel jól a közelgő választásokon, sőt, nem kizárt, hogy egy évtizedes hatalomgyakorlás után elveszíti a hatalmat” – fogalmazott az igazgató. 

Még sajtótájékoztató is összehívtak a húsvétvasárnapi hírre
Még sajtótájékoztató is összehívtak a húsvétvasárnapi hírre
Petrović szerint Orbán és Vučić rendszere is mélyen bele van ágyazva különféle korrupciós ügyekbe, így nem csupán politikai hatalomvesztésről, hanem akár büntetőjogi felelősségre vonásról is szó lehet. Hozzátette, Vučić támogatása semmiképp sem szolgálja Szerbia érdekeit, itt egyedül a szerb elnöknek és az ő hatalmát támogató embereknek lehet érdeke.

„A két rezsim között gazdasági jellegű kapcsolatok is vannak, számos üzleti megállapodás létezett a múltban. Orbán hatalomvesztése rendkívül erős jelzést küldhet a szerbiai választóknak is. Minket is választások várnak – előbb-utóbb sor kerül rájuk. Ezek azok az okok, amelyek miatt Vučić segíteni akart Orbánnak” – jegyezte meg.

Példátlan orosz művelet zajlik a magyar választás befolyásolásának érdekében – mondja az MCC-kutató

Az MCC kutatója, Alkonyi Zalán szerint a kampány utolsó hónapjaiban több irányból is nyomás helyeződött rá, hogy Fidesz-propagandát íron.

Már több, mint 150 ezren szavaztak levélben a magyarországi választáson

Már több, mint 150 ezren szavaztak levélben a magyarországi választáson

Már több mint 151 ezer levélszavazatot leadtak az országgyűlési választásra, ebből, az eddig ellenőrzöttek közül, több mint 28 ezerben volt érvényes az azonosító nyilatkozat – derül ki a Nemzeti Választási Iroda (NVI) keddi adataiból.

Orbán Viktor vagy Magyar Péter alkalmasabb az ország vezetésére? Itt a legújabb felmérés

Orbán Viktor vagy Magyar Péter alkalmasabb az ország vezetésére? Itt a legújabb felmérés

Magyar Péter 41-38-ra vezet, a bizonytalanok körében is Magyar a népszerűbb a Republikon Intézet felmérése szerint. 

A Lidl-t büntetni, a kormányközeli cégeket védeni kell – állítja egy GVH-s közgazdász

A Lidl-t büntetni, a kormányközeli cégeket védeni kell – állítja egy GVH-s közgazdász

A magyar gazdaságot három részre osztja a GVH, a NER-t védi, másokkal ellenségesen bánik, csak a cégek egy részénél érvényesül a versenyjog – állítja a vezető közgazdász. A GVH szerint függetlenül működik a hatóság. 

Magyar Péter szerint Orbán Viktor egy kitalált konfliktussal fordítaná meg a választást

Magyar Péter szerint Orbán Viktor egy kitalált konfliktussal fordítaná meg a választást

A Tisza Párt elnöke szerint „az ország leköszönő vezetője” végleg bebizonyította, hogy már nem képes hazánk vezetésére.

Magyar Péter és Orbán Viktor (AI felhasználásával szerkesztett kép)

„Hazugság minden szavuk, ezt csak szeretnék, de sose lesz belőle semmi!” Olvasóink a közvélemény-kutatókról

Érkeznek az utolsó közvélemény-kutatások a választás előtt, amelynél az intézetek is vizsgáznak, ki tudja legjobban megbecsülni a végeredményt. Olvasóink azonban úgy tűnik, csak annak hisznek, aki azt mondja, amit látni szeretnének. 

Magyar Péter üzent Orbán Viktornak: Nem fogja tudni megakadályozni a választást!

Magyar Péter üzent Orbán Viktornak: Nem fogja tudni megakadályozni a választást!

A Tisza Párt elnöke reagált Orbán Viktor rendkívüli bejelentésére.

Orbán Viktor: pusztító erejű robbanószert találtak a magyar-szerb gázvezetéknél

Orbán Viktor: Pusztító erejű robbanószert találtak a magyar-szerb gázvezetéknél

A kormányfő összehívta a rendkívüli védelmi tanácsot.

Nem fogja kitalálni, mit árul a NAV 220 millió forintért!

Ismét a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) árveréseiben kutakodtunk.

Választás 2026: 126 ezren már szavaztak

Választás 2026: 126 ezren már szavaztak

117 ezret a külképviseleteken adtak le.

