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Szerdán éjféltől visszatér a Kossuth rádió, egyelőre csak legendás hangjátékokkal

mfor.hu

Olyan műveket is hallhatnak majd, amelyek az elmúlt 16 évben kiszorultak a közmédia műsoraiból. 

Szerdán nulla órától olyan legendás hangjátékokkal tér vissza a Kossuth rádió, melyeket az elmúlt 16 évben nem hallhattak: ismét lesz déli harangszó és éjfélkor Himnusz – tájékoztatta az MTVA Sajtó és Marketing Irodája kedden az MTI-t.

A közleményben hangsúlyozták, hogy a magyar kultúra nem a hatalom lejátszási listája. A Kossuth Rádió a nemzeti kultúra sokszínűségét ünneplő műsorstruktúrával indul újra.

Olyan műveket is hallhatnak, amelyek az elmúlt 16 évben kiszorultak a közmédia műsoraiból, mert szerzőik vagy a hangjátékok alkotói nem fértek bele az akkori hatalom kultúrpolitikai világképébe. Magyar írók, rendezők, dramaturgok és színészek művei nem juthattak el a közönséghez. A Magyar Rádió kulturális kínálata így egyre kevésbé tükrözte a magyar kultúra valódi sokszínűségét. A hiteles tájékoztatás mellett túl sok alkotó és túl sok mű tűnt el a közmédiából 2010 után. A magyar kultúrát azonban nem lehet politikai ízlés szerint összeválogatni – tették hozzá.

Nem csak politikai okokból kerültek le művek a közmédia műsoráról. Voltak írók, akik maguk sem járultak hozzá alkotásaik közmédiás felhasználásához, viszont a közmédia megújulását látva közülük többen most újra lehetőséget adnak műveik sugárzására – fűzték hozzá.

A tájékoztatás szerint a korábban mellőzött darabok mellett legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is hallhatnak a jövőben. A megújuló Kossuth rádióban a kizárás helyett mostantól a minőség és a kulturális érték lesz a műsorszerkesztés fő szempontja – hangsúlyozták. A programstruktúra megváltozik: az élő hírek a déli híradás kivételével alkalmazkodnak a hangjátékok hosszához. Szerdától újra megszólal a déli harangszó és éjfélkor a Himnusz hallható. 

A közmédiában július 7-én állt le a műsorszolgáltatás az M1-en és a Kossuth rádióban. 

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