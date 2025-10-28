1p

Az illúziók vége – a racionalitás kezdete –
úgy tűnik el az ESG, hogy velünk marad?

Klasszis Fenntarthatóság 2025 konferencia

2025. november 4., Budapest

Jelentkezzen most!

Közélet Keresetek Taxisok, bérautók, drosztcsaták tüntetés

Szerdán újra tüntetnek a taxisok

mfor.hu

Ismét a Fővárosi Közgyűlés napján. 

Taxis demonstráció közepette tartja szerdai ülését a Fővárosi Közgyűlés – tudta meg a Magyar Hang.

A lap megkeresésére a Budapesti Rendőr-főkapitányság közölte: „a Budapest, V. kerület, Városház utca parkolósávjába 2025. október 29-én 8-22 óráig, valamint a Bp., V., Kossuth Lajos utca Városház utca és az Astoria közötti szakaszán a külső forgalmi sávba 2025. október 29-én 8 órától 31-én 18 óráig egy taxis szervezet nevében két magánszemély jelentett be gyűlést. 

Legutóbb a szeptemberi közgyűlés napján is tüntettek taxisok, nem tetszett nekik az, ahogyan a főváros az őket érintő rendeletet módosítani kívánta. Ettől függetlenül a közgyűlés megszavazta a változtatásokat. A demonstráló taxisok egyebek mellett akkor tarifaemelést kívántak elérni. 

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Jól ment az X-Faktor a 43. héten

Bekeményített az X-Faktor – lenyomta a TV2 csodafegyverét

A 43. héten akadtak új érkezők is a képernyőkön.

Aggasztó folyamat: az élen jár Magyarország a jogállamiság leépítésében

A mostani magyar eredmény rosszabb lett a tavalyinál. 

Pedofilok kémiai kasztrálására: nem hallgattak a fideszesek Lázár Jánosra

Pedofilok kémiai kasztrálása: nem hallgattak a fideszesek Lázár Jánosra

Lesöpörték a Jobbik javaslatát – nem először.

Lehullt a lepel: elképesztő pénzek mentek el a magyar EU-elnökségre

Miközben az Európai Uniós Ügyek Minisztériuma tavaly egyetlen konkrét uniós projektet sem bonyolított le, addig az uniós soros elnökségre rengeteg pénz ment el a 2024. évi zárszámadás szerint. Például új külképviseletet kellett bérelni Brüsszelben. De az uniós bírságokra is extra pénzt kellett fordítani közpénzből. 

Sikkasztást leplezett le egy magyar sportszövetség

Sikkasztást leplezett le egy magyar sportszövetség

Az elkövető megtérítette a kárt. 

Orbán Viktort megint megválasztják? Összeül a Fidesz

Orbán Viktort megint megválasztják? Összeül a Fidesz

Megtartják a Fidesz kongresszusát.

Gyanúsítottként hallgatják ki a pécsi Pride szervezőjét

Gyanúsítottként hallgatják ki a pécsi Pride szervezőjét

Civil szervezetek szolidaritási tüntetést rendeznek.

Orbán Viktor dörzsölheti a tenyerét, ha visszalép a Mi Hazánk

Orbán Viktor dörzsölheti a tenyerét, ha visszalép a Mi Hazánk

Érdekes felmérést tettek közzé.

Itt van Magyar Péter bejelentése – ez sok embert érinthet

Itt van Magyar Péter bejelentése – ez sok embert érinthet

Meghosszabbítják a Nemzet Hangja határidejét.

Megszólalt Gyurcsány Ferenc: visszatérhet a politikába?

Megszólalt Gyurcsány Ferenc, de már nem akar politikáról beszélni

A Demokratikus Koalíció korábbi elnöke idén májusban vonult vissza a politikától.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168