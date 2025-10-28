Szerdán újra tüntetnek a taxisok

Taxis demonstráció közepette tartja szerdai ülését a Fővárosi Közgyűlés – tudta meg a Magyar Hang.

A lap megkeresésére a Budapesti Rendőr-főkapitányság közölte: „a Budapest, V. kerület, Városház utca parkolósávjába 2025. október 29-én 8-22 óráig, valamint a Bp., V., Kossuth Lajos utca Városház utca és az Astoria közötti szakaszán a külső forgalmi sávba 2025. október 29-én 8 órától 31-én 18 óráig egy taxis szervezet nevében két magánszemély jelentett be gyűlést.

Legutóbb a szeptemberi közgyűlés napján is tüntettek taxisok, nem tetszett nekik az, ahogyan a főváros az őket érintő rendeletet módosítani kívánta. Ettől függetlenül a közgyűlés megszavazta a változtatásokat. A demonstráló taxisok egyebek mellett akkor tarifaemelést kívántak elérni.