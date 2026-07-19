Szeretné Magyar Péterrel nézni a vb-döntőt? Mutatjuk, hova kell mennie

Vasárnap délelőtt a Facebookra írta ki Magyar Péter miniszterelnök, hogy este a Szabadság téren felállított kivetítőn fogja nézni a foci-vb döntőjét.

„Nézzük együtt a labdarúgó-világbajnokság döntőjét ma este 21 órakor Budapesten, a Szabadság téren!”

- írta.

A meccsen Spanyolország és Argentína csap össze, a tét a győzelem mellett az is, hogy Lionel Messi visszaveszi-e a világbajnokságok gólkirályi címét a francia Mbappétól, aki a szombat éjszakai vesztes bronzmeccsen két gólt szerzett Anglia ellen.