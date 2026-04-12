Szervezetten szállítanak cigányokat szavazni? Feljelentést tesz a Mi Hazánk

Országszerte tömegesen, szervezetten szállítják a cigányokat szavazni, ezért a Mi Hazánk Mozgalom feljelentést tesz választás rendje elleni bűncselekmény miatt – olvasható abban a sajtóközleményben, amelyet a párt alelnöke, Novák Előd küldött lapunknak. Az ellenzéki párt elfogadhatatlannak tartja, hogy a jórészt analfabéták megvásárolt szavazatai dönthetik el a választást, ami egyben kimeríti a választási csalás tényállását.

A buszos szállítás különösen Északkelet-Magyarországra jellemző, az ezt bizonyító fényképeket a járművek rendszámával együtt gyűjti a Mi Hazánk, az [email protected] címen várják a lakossági bejelentéseket, és a rendőrség rendelkezésére bocsátják, mert elkötelezettek a választások tisztasága mellett – írják.

A mostani esetek Novák szerint is rávilágítanak, hogy szükséges volna írni-olvasni tudáshoz kötni a szavazati jogot. A választási csalásokat elkövető pártok általában könnyebben megvásárolhatják azoknak a szavazatait, akik azt sem tudják elolvasni, hogy mi szerepel a szavazólapon, akik a pártoknak még a nevét sem tudják elolvasni. Ha autóvezetéshez kötelező az alapfokú iskolai végzettség, akkor az ország vezetésébe való beleszóláshoz ugyanúgy elvárható az, hogy valaki a legelemibb információszerzési módoknak birtokában legyen. A választójog, bár általános, most sem korlátlan, hiszen a kiskorúak (vagy nevükben törvényes képviselőik) nem szavazhatnak, illetve azok sem, akik akár tizennyolc éves koruk előtt már dolgoznak. A Mi Hazánk Mozgalom szerint ezzel is vissza lehetne szorítani a választási csalásokat, a szavazók megvételét.