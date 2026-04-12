Ki nyer ma? A nap, amikor minden szavazat számít – percről percre a választásról

Élő közvetítésünk a 2026-os országgyűlési választásokról.

Kövesse velünk élőben, percről percre a választási eredményeket vasárnap 19 órától!

Szervezetten szállítanak cigányokat szavazni? Feljelentést tesz a Mi Hazánk

Erről Novák Előd küldött lapunknak sajtóközleményt.

Országszerte tömegesen, szervezetten szállítják a cigányokat szavazni, ezért a Mi Hazánk Mozgalom feljelentést tesz választás rendje elleni bűncselekmény miatt – olvasható abban a sajtóközleményben, amelyet a párt alelnöke, Novák Előd küldött lapunknak. Az ellenzéki párt elfogadhatatlannak tartja, hogy a jórészt analfabéták megvásárolt szavazatai dönthetik el a választást, ami egyben kimeríti a választási csalás tényállását.

A buszos szállítás különösen Északkelet-Magyarországra jellemző, az ezt bizonyító fényképeket a járművek rendszámával együtt gyűjti a Mi Hazánk, az [email protected] címen várják a lakossági bejelentéseket, és a rendőrség rendelkezésére bocsátják, mert elkötelezettek a választások tisztasága mellett – írják.

A mostani esetek Novák szerint is rávilágítanak, hogy szükséges volna írni-olvasni tudáshoz kötni a szavazati jogot. A választási csalásokat elkövető pártok általában könnyebben megvásárolhatják azoknak a szavazatait, akik azt sem tudják elolvasni, hogy mi szerepel a szavazólapon, akik a pártoknak még a nevét sem tudják elolvasni. Ha autóvezetéshez kötelező az alapfokú iskolai végzettség, akkor az ország vezetésébe való beleszóláshoz ugyanúgy elvárható az, hogy valaki a legelemibb információszerzési módoknak birtokában legyen. A választójog, bár általános, most sem korlátlan, hiszen a kiskorúak (vagy nevükben törvényes képviselőik) nem szavazhatnak, illetve azok sem, akik akár tizennyolc éves koruk előtt már dolgoznak. A Mi Hazánk Mozgalom szerint ezzel is vissza lehetne szorítani a választási csalásokat, a szavazók megvételét.

Hihetetlenül magas a részvételi arány már 11 órakor is

Közel 15 százalékponttal magasabb az arány, mint a legutóbbi országgyűlési választásokon.

Ki nyerhet nagyobbat a magas részvételi aránnyal?

Miközben rekordmagas részvételt jósolnak a közvélemény-kutatók, kérdés, kinek kedvezhet ez jobban: a vesztésre álló Fidesznek vagy az előnyben lévő Tisza Pártnak?

Ott a legaktívabbak az emberek, ahol a Tisza teljesített jobban legutóbb

Továbbra is azokban a szavazókörökben tapasztalhatunk magasabb részvételt, ahol a Tisza Párt volt 2024-ben előnyösebb helyzetben.

Magyar Péter: már nincs kitől félni, rendszerváltás lesz

Már nincs kitől félni, a maffiaállamnak már nincs hatalma – mondta a Tisza Párt elnöke, aki szerint rendszerváltás lesz.

Orbán Viktor is már leszavazott, utána elmondta, mikor mondana le

Nagy Fidesz-vereség esetén.

Óriási választási részvételi csúcs készül? Itt az első óra adata!

A választásra jogosultak 3,46 százaléka, 260 556 szavazó járult az urnákhoz a vasárnapi országgyűlési képviselő-választáson reggel 7 óráig a Nemzeti Választási Iroda (NVI) adatai szerint.

Ezen sok múlhat: itt van két beszédes adatsor az előző választásokról – A hét ábrája

Így alakultak a korábbi részvételi adatok.

Lehet csalni a szavazatok számolásakor?

Lehet csalni a szavazatok számolásakor a vasárnapi választásokon?

Tényleg oda kerül a szavazatunk, ahova szánjuk? Tökéletes rendszer nincs, de hogyan és mennyire lehet csalni a magyar választásokon a szavazókörökben?

Budapest felkészült a választásra

Ma letették az esküt a fővárosi szavazatszámláló bizottságok utolsóként érkező tagjai.

