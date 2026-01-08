1p
Szétesett a Fidesz Ajakon

Egyhangú döntéssel oszlatta fel magát a helyi alapszervezet.

Egyhangú döntéssel feloszlatta magát az ajaki Fidesz-alapszervezet 2025. december 19-én tartott ülésén, számolt be róla az MKKP-s Türk Attila szerda este a Facebook-profilján, – írja a Telex.

A bejegyzéshez csatolta a helyi Fidesz elnökének január 5-i bejegyzését, amiben a döntés jegyzőkönyvét is megosztotta.

Az ülésen Kerekes Miklós, a szervezet elnöke – akit Türk szerint a helyiek „Guriga” néven ismernek – bejelentette lemondását és kilépését a Fideszből, majd új elnök megválasztását javasolta. A tagság azonban új vezető választása helyett a helyi alapszervezet megszüntetése mellett döntött.

A tagság szerint az elmúlt időszakban egyre élesebbé váltak a helyi politikai közélet ellentmondásai, miközben jelentősen megrendült a bizalom a vezetési módszerek és döntések iránt.

Az ülésen a jelenlévők egyhangúlag kimondták, hogy nem támogatják országgyűlési képviselőjelölt állítását a következő választásra, és ezzel együtt hivatalosan is megszüntették az ajaki Fidesz-alapszervezetet.

 

 

