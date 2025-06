Szijjártó Péter a békéről telefonált a háborúban álló Szergej Lavrovval

Szijjártó Péter telefonon beszélt Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel – ezt maga a külgazdasági és külügyminiszter jelentette be a közösségi oldalán nem sokkal azután, hogy Orbán Viktor összehívta a Védelmi Tanácsot, mondván, fel kell készülni arra, hogy a háború elhúzódik.

Szijjártó az ülés előtt felvett videóban arról beszélt, hogy az elmúlt napok „brutális katonai akcióiból” arra lehet következtetni, hogy az ukrajnai háború a reméltnél hosszabban fog eltartani, ezért a magyar kormánynak további politikai támadásokra kell készülnie a békepárti álláspontja miatt. Mint mondta, Lavrovval áttekintették a háborús helyzetet, „az utóbbi napok pusztító katonai műveletei nyomán előállt állapotokat és a béke lehetőségét”.

A miniszter folyamatosan köszönetet mondott Lavrovnak

Fotó: Facebook

„Én megerősítettem azt az álláspontomat, hogy Magyarország a béke pártján áll. Mi a tűzszünetben és a béketárgyalásokban vagyunk érdekeltek, ezért megköszöntem Szergej Lavovnak azt, hogy a mai napra kezdeményezték Isztambulban az orosz-ukrán béketárgyalások folytatását, és megköszöntem azt is, hogy ezekre a béketárgyalásokra sor került annak dacára is, hogy a hétvégi katonai cselekmények nyomán sokan kívülről és belülről is arra próbálták rávenni az orosz kormányt, hogy ne kerüljön ma sor az isztambuli tárgyalásokra” – mondta.

Hogy pontosan milyen katonai akciókra gondolt, azt sem Orbán Viktor, sem Szijjártó Péter nem fejtette ki, az viszont tény, hogy Ukrajna orosz területről, előre elrejtett drónokkal támadt orosz légibázisokra, legalább 40 orosz harci gépet megsemmisítve. Az orosz hadsereg pedig vasárnapra virradóra az eddigi legnagyobb éjszakai dróntámadását hajtotta végre.