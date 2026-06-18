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Közélet Afrika Építőipar Szijjártó Péter

Szijjártó Péter barátjának is jutott a miniszter által letárgyalt üzletből

mfor.hu

Nem találtak alkalmasabb céget a minisztériumban?

A Direkt36 újabb kapcsolatot talált Szijjártó Péter legjobb barátja, Benkő Szilárd, és a Szijjártó által korábban vezetett külügyminisztérium között. A tényfeltáró központ szerint Benkő építőipari cége, a Verbau Kft. Afrikában, Ruandában jutott hozzá egy konzorcium tagjaként egy olyan nagyértékű munkához, amelyet az állami tulajdonú EXIM bank finanszírozott. Az üzlet egy olyan segélyprogram keretében zajlott, amelyet személyesen Szijjártó Péter tárgyalt le ruandai kollégájával.

Szijjártó 2025 májusában jelentette be Olivier Nduhungirehe ruandai külügyminiszter társaságban, hogy a magyar kormány támogatásával, összesen 20 milliárd forintért korszerűsítik Ruanda fővárosának, Kigalinak a víztisztító telepét.

A magyar miniszter elmondta azt is, hogy három magyar vállalat végzi ezt a beruházást. Azt nem árulta el, hogy mely cégekről van szó, pedig legalább az egyik biztosan ismerős lehetett neki. A három vállalat egyike ugyanis a Direkt36 szerint a Verbau, vagyis Benkő cége volt.

A tényfeltáró központ birtokába került a beruházás egyik dokumentuma, amely részleteket tartalmaz a fővállalkozókról. Eszerint a Verbau egy konzorcium tagjaként, két másik magyar céggel együtt szerződött le a ruandai állam által létrehozott helyi céggel a Karenge víztisztító telep tervezésére és bővítésére.

Ahogy a Direkt36 írja, a beruházás egy, a két ország között 2021-ben megkötött speciális segélyprogram keretében valósult meg. E szerint a program keretében Magyarország bizonyos feltételekkel kedvezményes hitelt adhat Ruandának, összesen 52 millió dollár (jelenleg körülbelül 16 milliárd forint) értékben. A hitelből finanszírozott projekteknek legalább fele részben Magyarországról származó áruk és szolgáltatások vásárlásával kell megvalósulnia. Ezzel a feltétellel a magyar állam elsősorban a hazai vállalkozásokat igyekszik helyzetbe hozni a segélyprogram keretében.

A keretprogram közöl információkat a magyar cégek kiválasztásával kapcsolatban is. E szerint Ruanda kormánya kiválasztja a Magyarországon bejegyzett cégeket a projekthez, majd erről tájékoztatja Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériumát. Mindez azt jelenti, hogy a magyar külügy, illetve az azt vezető miniszter, Szijjártó Péter legkésőbb a kiválasztást követően tudomással bírhatott arról, hogy mely cégek vesznek részt a ruandai projektben. Így arról is, hogy legjobb barátjának cége, a Verbau kft. is egy ezek közül.

A tényfeltáró központ korábban feltárta, hogy a 2010 után a külügyben Szijjártó közeli munkatársaként dolgozó Benkő egyik cége 2020-ban több százmillió forint vissza nem térítendő támogatást kapott a Külgazdasági és Külügyminisztérium egyik háttérintézményétől.

Ahogyan azt is, hogy Benkő egyik építőipari vállalata részt vett több olyan, állami tízmilliárdokkal megtámogatott nagyberuházásban, amelyek beindításában Szijjártó minisztériuma is aktívan részt vett.

A Direkt36 megkérdezte Szijjártó Pétert legjobb barátjának üzleteiről, és arról is, hogy Benkőnek erről az afrikai külügyes üzletéről tudott-e. A volt külügyminiszter azt mondta, nem foglalkozik azzal, hogy Benkő mit csinál az üzleti életben, ilyesmi nem kerül szóba közöttük.

„Az, hogy a Szilárd milyen üzleti tevékenységet folytat, meg én milyen politikai tevékenységet folytatok, a kettő között soha nem volt és nem is lesz összefüggés. Nagyon figyeltem én erre”

– mondta Szijjártó.

A Verbau ruandai projektjére vonatkozó kérdésre azt válaszolta, hogy a céget a ruandai állam bízta meg a feladattal, a magyar külügytől teljesen függetlenül.

 

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