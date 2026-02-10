2p
Közélet Bíróságok, perek, közjegyzők, cégjog Környezetvédelem Samsung Szijjártó Péter

Szijjártó Péter beperli a Telexet

mfor.hu

A külgazdasági és külügyminiszter azt sérelmezi, hogy az újság – állítása szerint – nem kérdezte meg mielőtt hazugságot írt róla.

„Ön tudott arról, hogy több százszoros szennyező értéket mértek a gödi Samsung-gyárban 2023-ban?” – tette fel a kérdést kamerák előtt a Telex Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszternek, aki erre először csak annyit reagált: „Mielőtt hazugságokat terjesztenek rólam, legközelebb kérdezzenek meg, és ha előtte nem kérdeznek meg, utána se kérdezzenek meg. A bíróságon találkozunk” – foglalja össze a 444 a Telex videóját.

Nő a feszültség
Fotó: DepositPhotos.com

A videóba ezen a ponton és később is bevágtak egy screenshotot, amin azt látni, hogy a lap január 21-én küldött levelet a témában a külügy sajtóosztályának.

Szijjártó később azzal folytatta, hogy szerinte a Telex munkatársai „nagyon durva hazugságokat állítottak” róla, „anélkül, hogy megkérdeztek volna”.

„Ha előtte nem kérdeztek meg, utána se kérdezzen meg. Én önökkel szemben pert indítok, és a perben meg fogjuk beszélni, hogy miért hazudtak rólam, miért állítottak nagyon durva hazugságokat, ez több a soknál, tudja? Mert én értem, hogy a választási kampányba beleférnek dolgok, de ilyenekkel vádolni egy embert, mint amivel maguk vádoltak, az több a soknál, és ennek lesz következménye” – mondta Szijjártó a Telex újságírójának, aki ezen a ponton visszakérdezett, hogy mi volt a hazugság a cikkükben. „Olvassa el, most ne csináljon már... maguk írták” – válaszolta Szijjártó, a Telex újságírója pedig emlékeztette a külügyminisztert, hogy ő állította, hogy hazugság van a cikkben.

„Legalább hülyének ne nézzük egymást! Olvassa el a cikket, önök írták, ne nézzük egymást hülyének!” – mondta Szijjártó. „Küldtünk kérdéseket a minisztériumnak is” – szólt Szijjártó után a Telex újságírója, mire a miniszter azzal a szöveggel szállt be a kocsijába: „Dehogy küldtek!”

Ezek szerint Szijjártó sajtós csapatának figyelmét elkerülte a videóba is bevágott levél.

