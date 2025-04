Szijjártó Péter egy sor új építkezést jelentett be

A tárcavezető emellett vasúti fejlesztésekről is beszámolt, így új vonatjáratok indulnak Győr és Pozsony, Párkány és Szob, valamint Balassagyarmat és Salgótarján térsége között.

Emellett több régi átkelő felújítása is sorra kerül, például Győr körzetében, a Vámosszabadinál lévő híd rekonstrukciója.

Magyarország és Szlovákia megnyitja a határátkelőhelyek számának bővítésére irányuló megállapodás második fejezetét, amelynek keretében három új híd és négy új út építésének tervezését is megkezdik a felek – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Pozsonyban.

