Közélet Fidesz Szijjártó Péter

Szijjártó Péter helyett Vitályos Esztert jelöli a Fidesz az Országgyűlés alelnökének

Gulyás Gergely jelentette be a döntést.

„Szijjártó Pétert valóban nem támogatta a Tisza-frakció az Országgyűlés alelnökének” – mondta Gulyás Gergely kedden az alakuló ülés előkészítő parlamenti tárgyalások szünetében a hvg cikke szerint. A Fidesz új frakcióvezetője szerint a politikai kultúra negatív irányba változott azzal, hogy a Tisza kisstílűséget hozott a parlamentbe. Gulyás szerint az előkészítő ülésen nem hangzott el, hogy a Tisza pontosan miért nem támogatja Szijjártót, de helyette Vitályos Esztert javasolják a posztra.

Gulyás szerint Szijjártó azért is volt jó jelölt, mert 12 éven keresztül volt Magyarország külügyminisztere, diplomáciában rengeteg tapasztalata van és a magyar politikai életnek is régóta tagja. 

A Tisza Párt már korábban közölte, hogy a párt egyik alelnökét, Forsthoffer Ágnest jelölik házelnöknek, a Mi Hazánk Dúró Dórának adna alelnöki posztot.

Kedden reggel Magyar Péter Facebook-on üzente meg, hogy Szijjártót nem fogja megszavazni a Tisza Párt kétharmados frakciója, így mindenképp új jelölt után kellett néznie a Fidesznek.

Új minisztereket jelentett be Magyar Péter

Magyar Péter fontos bejelentést tett Szijjártó Péterrel kapcsolatban

Végre beköszönt az új aranykor Budapesten?

Hathavi búcsúpénzzel kezdhet új életet Orbán Viktor

Fontos kérdésekben dönt a Fidesz országos választmánya

Kikérték Deutsch Tamás mentelmi jogát az Európai Parlamenttől

Szijjártó Péter ott lesz az Országgyűlésben – megalakult a Fidesz frakciója

Így fog kinézni a KDNP új parlamenti frakciója

Kiderült, ott lesz-e Lázár János az Országgyűlésben

Itt van Magyar Péter válasza Mészáros Lőrincnek

