Szijjártó Péter helyett Vitályos Esztert jelöli a Fidesz az Országgyűlés alelnökének

„Szijjártó Pétert valóban nem támogatta a Tisza-frakció az Országgyűlés alelnökének” – mondta Gulyás Gergely kedden az alakuló ülés előkészítő parlamenti tárgyalások szünetében a hvg cikke szerint. A Fidesz új frakcióvezetője szerint a politikai kultúra negatív irányba változott azzal, hogy a Tisza kisstílűséget hozott a parlamentbe. Gulyás szerint az előkészítő ülésen nem hangzott el, hogy a Tisza pontosan miért nem támogatja Szijjártót, de helyette Vitályos Esztert javasolják a posztra.

Gulyás szerint Szijjártó azért is volt jó jelölt, mert 12 éven keresztül volt Magyarország külügyminisztere, diplomáciában rengeteg tapasztalata van és a magyar politikai életnek is régóta tagja.

A Tisza Párt már korábban közölte, hogy a párt egyik alelnökét, Forsthoffer Ágnest jelölik házelnöknek, a Mi Hazánk Dúró Dórának adna alelnöki posztot.

Kedden reggel Magyar Péter Facebook-on üzente meg, hogy Szijjártót nem fogja megszavazni a Tisza Párt kétharmados frakciója, így mindenképp új jelölt után kellett néznie a Fidesznek.