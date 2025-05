Szijjártó Péter: „Ideiológiai alapon tiltotta ki az Európai Bizottság az orosz energiát”

Online Klasszis Klub élőben László Csabával! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi pénzügyminisztert!

Facebook-oldalán reagált a hírre Szijjártó Péter, aki szerint igen súlyos hibát vét ezzel az Európai Bizottság. Véleménye szerint erőszakos, mesterséges, és ideiológiai alapon Európából való kitiltása súlyos nehézséget fog okozni számos európai ország gazdaságának, a vállalatok egy részénél és súlyos áremelési veszélyt is okoz az energiapiacon.

Az ütemterv szerint fokozatosan vonnák ki az orosz olajat, gázt és atomenergiát. A bizottság azt kéri, hogy a tagállamok az év végéig készítsenek nemzeti terveket a megszüntetésről, de ebben az ígéret szerint együtt is működnek a tagállamokkal.

A REPowerEU ütemtervet kedden terjesztették elő, még a parlamentnek és a tanácsnak is el kell fogadnia, de a szavazáshoz nem kellett egyhangúság, csak minősített többség, így Magyarország nem tudja azt megakadályozni – írja a 24.hu .

Az Európai Unió megszünteti a függését az orosz energiától, ezért leállítja az orosz gáz és kőolaj behozatalát, és folyamatosan kivezeti az orosz eredetű atomenergiát is, jelentette be az Európai Bizottság.

