Szijjártó Péter két hadifogollyal tér haza Moszkvából

„Meghoztuk azt a döntést, hogy két hadifoglyot szabadon bocsájtunk, ahogy [Orbán Viktor] miniszterelnök úr kérte, őket magukkal vihetik azon a repülőgépen, amivel érkeztek és amivel visszatérnek Budapestre” – ezt jelentette be Vlagyimir Putyin, amikor Szijjártó Péterrel tárgyalt szerdán Moszkvában.

Vlagyimir Putyin orosz elnök tehát jóváhagyta két kárpátaljai magyar hadifogoly elengedését a Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel folytatott tárgyalásán szerdán Moszkvában. A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint Vlagyimir Putyin elmondta, hogy előző napi telefonbeszélgetésük során Orbán Viktor miniszterelnök is érintette ezt a kérdést, és kérte az orosz hadifogságba esett magyar állampolgárok szabadon bocsátását.

„Ezek olyan állampolgárok, akiknek ukrán és magyar állampolgárságuk is van, őket kényszersorozással vitték a frontra, és mi úgy döntöttünk, hogy engedélyezzük, hogy két embert magukkal vihessenek azon a repülőgépen, amellyel érkeztek és amellyel haza fognak térni” – jelentette be. Szijjártó Péter, aki emellett hazánk energiabiztonságának garantálásáról is egyeztetéseket folytatott, azt emelte ki, hogy Ukrajnában számos kárpátaljai magyart kényszerrel besoroztak, és közülük sokan elestek, sokan eltűntek, illetve vannak, akik orosz hadifogságba estek.