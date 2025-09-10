Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Szijjártó Péter kommentálta Ursula von der Leyen drámai beszédét

Szijjártó Péter nem hagyta szó nélkül az Európai Bizottság elnökének drámai szavait. 

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerdai beszédében Strasbourban az Európai Parlament plenáris ülésén többek között arról is beszélt, hogy: „Európa harcban áll egy egységes és békében élő, szabad és független kontinensért”.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az évértékelő beszédre adott reakcióját az MTI közölte: „Magyarország nem akarja, hogy az Európai Unió harcban álljon”.

A miniszter szerint - aki épp Minszkben tartózkodik -, aki erről beszél, az maga sodorhatja bele az ukrajnai háborúba a kontinens államait.

A tárcavezető a magyar-belarusz gazdasági vegyes bizottság ülését követő sajtótájékoztatón kifejtette, hogy erre a megbeszélésre rendkívül nehéz időszakban került sor, ugyanis Magyarország immár három és fél éve él az ukrajnai háború árnyékában. „Azért vagyok itt, mert ha valamikor nagy szükség van a párbeszédre, akkor az most van, s ha valamikor nagy szükség van a józan észre és a hideg fejre, akkor az most van” – folytatta.

Magyarország nem akar harcban állni
Fotó: Facebook

„Ellentétben az Európai Bizottság elnökével, mi, magyarok nem szeretnénk, ha Európa harcban állna. Minket rendkívüli aggodalommal töltenek el a háborús eszkaláció irányába tett lépések” – jelentette ki Szijjártó.

A miniszter hangsúlyozta, hogy ezt a magyar kormány visszautasítja, hazánk nem akar háborút és nem akarja, hogy bárki belekeverje a szomszédos országban zajló fegyveres konfliktusba. Szijjártó Péter szerint jelenleg az európai politikusok többsége a béke helyett a háború folytatásában érdekelt. 

