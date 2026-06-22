Szijjártó Péter, Lázár János és Gulyás Gergely sem lehetne többé képviselő, ha meglesz az újabb alkotmánymódosítás

Alapjaiban formálhatják át a magyarországi politikai rendszert a Magyar Péter által az Országgyűlés előtti felszólalásában ismertetett változások, amelyeknek a „Tisztítótűz Művelet” nevet adta a kormány. Mint cikkünkben írtunk róla, egyebek mellett szeptembertől új alkotmányozási folyamat jön, amelyet népszavazással erősít meg a magyar nép, de bevezetik az alkotmánybírákra a 70 éves felső korhatárt, az ennél idősebb alkotmánybírák megbízatása és mentelmi joga megszűnik, ez Polt Pétert is érinti.

Kapcsolódó cikk Június 22-én kezdődik az új korszak Magyarországon: indul a Tisztítótűz Művelet a maffia ellen Indul a Tisztítótűz Művelet.

A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal elnöke és négy elnökhelyettese különleges személyi védelem alatt fog állni. A legjobb rendőrök, revizorok, adózási szakértők, jogászok, informatikusok kerülnek majd be a hivatalba. A hatóság szuperhivatal lesz, amelyet nem fog érdekelni, ki melyik párthoz tartozik, milyen befolyással rendelkezik. A hivatalt az Országgyűlés hozza létre, a kormánytól független lesz.

A felszólalásból emellett kiderült, hogy az országgyűlési képviselői mandátumokat 12 évben limitálják. Ezzel kapcsolatban Magyar Péter úgy fogalmazott:

nemcsak a jelenlegi politikai és gazdasági maffiarendszer felszámolása a feladat, hanem arról is gondoskodni kell, hogy ugyanilyen rendszer a jövőben ne épülhessen ki újra, ezért javaslatot teszünk az országgyűlési képviselői mandátum maximalizálására 12 évben.

Kiemelte: 12 év elegendő idő arra, hogy valaki szolgáljon, megvalósítsa a programját, bizonyítsa a rátermettségét és nyomot hagyjon maga után. „A hatalmat a magyar néptől csak kölcsönkapjuk, nem örökbe”, és aki ezt elfelejti, az előbb-utóbb a hazáját a saját tulajdonaként kezdi el kezelni, az embereket pedig alattvalóként – fogalmazott.

Gulyás Gergely és Szijjártó Péter is búcsúzhat

A 12 éves cikluslimit hírére az Országgyűlés honlapjának segítségével összesítettük, hogy a Fidesz, a KDNP és a Mi Hazánk képviselőinek esetében kiket érinthet a 12 éves korlátozás. Több nagy kieső is lehet.

A korábbi Orbán-kormány tagjai közül Szijjártó Péter és Lázár János a hetedik, míg Gulyás Gergely az ötödik ciklusát tölti, Tuzson Bence pedig negyedszerre ült be a parlamentbe 2026-ban, így ők biztosan nem lehetnek majd képviselők a módosítás érvénybe lépése után.

Vitályos Eszter, az előző kormány szóvivője azonban még 2030-ig megnyugodhat, hiszen jelenleg a harmadik mandátumát tölti.

A KDNP színeiben is akadhatnak kieső exminiszterek. Ugyanis Simicskó István – aki 2015 és 2018 között volt a harmadik Orbán-kormány honvédelmi minisztere – idén a nyolcadik képviselői ciklusát kezdte, míg a 2014 és 2018 között nemzeti fejlesztési miniszterként tevékenykedő Seszták Miklós ötödszörre vette fel a mandátumát.

Ismert politikusok fejezhetik be a munkát

A miniszterek mellett búcsúzhat Kocsis Máté korábbi frakcióvezető is, aki az új parlamentben már a negyedik ciklusát kezdte, de Gyopáros Alpár volt kormánybiztos sem lehetne tovább képviselő, hiszen hatodszorra vette fel a tisztséget. V. Németh Zsolt korábbi államtitkár sem folytathatná majd a jövőben, miután 2026-ban már a nyolcadik képviselői mandátumát kezdte meg. Rétvári Bence volt államtitkárt és miniszterhelyettest is érintené a módosítás, ő a hatodik megkezdett mandátumában jár jelenleg.

Végül említésre méltó, hogy búcsúra kényszerülhet az Országgyűlés abszolút csúcstartója is, a frakcióvezető-helyettes Németh Zsolt, aki 1990 óta mindig ott ült a képviselői padsorokban.