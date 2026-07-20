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Szijjártó Péter már az új állásából telefonált – és felajánlotta segítségét

mfor.hu

Csöngött a szegedi polgármester telefonja.

A 444 írta meg, hogy Botka László szegedi polgármester beszámolt arról, hogy telefonhívást kapott Szijjártó Pétertől, aki múlt héten nagy vihart kavarva bejelentette, lemond parlamenti mandátumáról és ezután a BYD új külső kapcsolatokért felelős globális vezetőjeként fog tevékenykedni.

„Szijjártó BYD globális vezetői megbízatásáról a sajtóból értesültem. A bejelentés után felhívott, és rövid, egyperces beszélgetésünkben arról tájékoztatott, hogy a cég nemzetközi kapcsolataiért fog felelni, semmi köze a magyarországi beruházásokhoz, de miután ott lesz a világcég legfelsőbb vezetésében, ha bármi kérdésünk, problémánk, javaslatunk lesz, keressük, és próbál segíteni”

- osztotta meg Botka közösségi oldalán.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (elöl), mögötte Mihálffy Béla, a KDNP országgyűlési képviselője (b), Joó István kormánybiztos, a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) vezérigazgatója (b2) és Botka László, Szeged polgármestere sajtóbejelentést tesznek a kínai BYD-gyár érkezéséről
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (elöl), mögötte Mihálffy Béla, a KDNP országgyűlési képviselője (b), Joó István kormánybiztos, a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) vezérigazgatója (b2) és Botka László, Szeged polgármestere sajtóbejelentést tesznek a kínai BYD-gyár érkezéséről
Fotó: Fotó: MTI/KKM

Miniszterként Szijjártó Péter jelentette be a kínai autóipari óriáscég magyarországi gyárépítését is, az Orbán-kormány pedig húszmilliárd forintos támogatást biztosított a cég magyarországi beruházásaihoz.

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