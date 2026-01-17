2p

Szijjártó Péter megszavaztatja a szurkolókkal, mi legyen a Honvéd új neve

mfor.hu

Online szavazást írnak ki a Budapest Honvéd nevéről.

Jövő héten online szavazást hirdetnek, amelyen a szurkolók eldönthetik, hogy a Budapest Honvéd futballklub felnőtt csapata a következő bajnokságtól a jelenlegi nevén vagy Kispest Honvéd néven induljon – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szombaton.

A minisztérium közleményében a tárcavezető arról tájékoztatott, hogy néhány héttel ezelőtt összeültek a legendás kispesti szurkolótábor vezetőivel, akiknek sokat lehet köszönni, mert amikor a csapat nagyon mélyen volt, ők akkor is kitartottak mellette.

„Ezen a beszélgetésen az egyik felvetése a szurkolóknak az volt, hogy nem lenne-e jobb, logikusabb ismét Kispest Honvédnak hívni a klub felnőtt csapatát a mostani Budapest Honvédhez képest” - tudatta.

„Most volt az elnökségi ülésünk, és úgy döntöttünk, hogy bízzuk ezt a kérdést a szurkolóinkra. Úgyhogy a jövő héten online szavazást fogunk indítani, ahol a szurkolóink eldönthetik, hogy a klub felnőtt csapata a következő bajnokságtól Kispest Honvéd vagy Budapest Honvéd néven induljon” - folytatta.

„Arra kérem a Honvéd-szurkolókat, hogy bármely álláspontot is képviselik, mondják el véleményüket, és vegyenek részt ebben a szavazásban” - tette hozzá.

Főszerkesztői jegyzet arról, hogy a választások időpontjának ismertté válása előtt egy nappal az építési és közlekedési miniszter bejelentette, ezentúl a Fidesz kampányára fordítja az erejét, teendőit április 12-éig a helyettesére bízza. Le nem mond, de ha úgy adódik, nem veszi fel a fizetését. Ezek jutottak eszembe a hét eseményeiről.

A Tisza Párt elnöke a Debreceni Törvényszéken megnyerte a Mediaworks Hungary Zrt. elleni perét poloska ügyben. 

Kampányfinis: Magyar Péterék nagyon furfangos ötlettel álltak elő

A Tisza Párt arra kéri a támogatóit, hogy tegyenek ki ablakukba vagy éppen kertjükbe egy Tisza-molinót.

Mindennapos program lett a kukák ki- és behúzása Budán, pedig a Mohu éppen arra kéri a lakókat, hogy ezt ne tegyék – csak éppen nem ürítik ki a szemeteseket. Büntetés azokat sem fenyegeti, akik zsákokban pakolják ki a hulladékot az utcára, de előfordulhat, hogy ők vaddisznókkal találják szembe magukat. A Mohu az Mforral azt közölte, hogy a hóhelyzet előtt minden rendben volt, de beszéltünk olyan XII. kerületi lakóval, aki több mint három hete tetriszezik a szemeteszsákokkal otthon. Az óbudai polgármester lapunknak arról beszélt: a Mohu reakciója nyegle és elfogadhatatlan.

Semmilyen bírálatot vagy kritikát nem fogad el a magyar kormány a választásokkal kapcsolatban.

Fontos emberét nevezi meg a Tisza elnöke.

Hideg, Brüsszel, háború, petíció – ezekről esett a legtöbb szó.

De van egy kerület, amelyet mindenki elkerül.

Nagy Mártonék meg akarják lepni az éttermek tulajdonosait

Ülésezett a kormány Gazdasági Kabinete, amelyről Nagy Márton a közösségi oldalára kitett videóban számolt be csütörtök délután.

Most igazán jelentős bírságot szabtak ki Balázsékra

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsának határozata értelmében több mint 11 millió forint bírságot kell fizetnie a Rádió 1-nek azért, mert a „Balázsék” egyik adása megsértette a klasszifikációs rendelkezéseket. A testület emellett újabb eljárást indított a műsorszám további két adásában elhangzottak miatt.

