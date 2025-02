Szijjártó Péter miatt áll a bál Csehországban

Nomenklaturní komunista a estébák Babiš se setkal s emisarem orbánovského režimu. Každý ať si jezdí kam chce, jsme v Schengenu, ale jen to potvrzuje, kam má ANO nastavenou zahraniční politiku. A je úplně jedno, jestli jezdí oni do Moskvy nebo Moskva pošle svého trojského koně za… pic.twitter.com/8sKqKT21od

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!