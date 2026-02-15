Szijjártó Péter minisztériumánál tüntettek a gödi mérgezés miatt

A hideg szél ellenére több mint száz ember jelent meg „Csernobil 2.0” és „Bukjanak” feliratú táblákkal az épület előtt vasárnap délelőtt, hogy a gödi akkumulátorgyári szennyezés ellen tüntessenek. A HVG tudósítója szerint szólt a Szabad a grund a Pál utcai fiúkból, de a szereplők neve helyett az akkugyárakról elhíresült városok nevével: Debrecen? Itt leszek! Göd? Itt leszek!...

Göd olyan, mint a bicskei gyermekotthon csak az első dominó: a mintázat ugyanaz, mondta Szaszkó Andrea, a Göd-ÉRT Egyesület alelnöke. A szónok szerint tudnia kellett a politikusoknak az eseményekről, de az fontosabb, hogy az állampolgári jogok, az emberek egészsége, a természeti környezet tisztasága mind be vannak árazva. Utána hosszasan sorolta az érintett településeket Ácstól Szigetszentmiklósig, összesen 39-et, ahol 50-nel is több gyár van.

Kozma Éva, A Mikepércsi Anyák a Környezetért Egyesület tagja úgy fogalmazott, Göd figyelmeztetés: az állam már nem létezik, hanem csak egy hatalmi gépezet, ami saját hatalmáért bárkit képes beáldozni, romákat, állami gondozott gyerekeket, helyieket. „A haza nem gyártelep, a valódi védelmet nekünk kell megteremteni. A hatalom mindenkit becsapott, nem csak Gödről beszélünk, az egész országról” – mondta.

Simon Gergő, a Greenpeace Magyarország vegyianyag-szakértője arról beszélt, hogy sok helyen jártak, sok szennyezéses ügyben dolgoztak, de ilyet nem tapasztaltak sehol: a hatóságok tudtak róla. Nem adminisztrációs hiba történt, hanem a tömeges mérgezése a dolgozóknak.

A vasárnapi tüntetés szervezői – a Greenpeace Magyarország, a Víz Koalíció, az aHang és egyéb civil szervezetek – felhívásukban azt írták, évekig azt hitték, tudják, hogyan szennyezik a környezetet Gödön és a többi akkumulátoripari létesítménynél. „Aztán kiderült, hogy a valóság rosszabb annál, mint amit sejtettünk: a határértéket akár 500-szorosan meghaladó szennyezések érhették a Samsung-gyár dolgozóit.” Hozzátették, sajtóértesülések szerint a kormány ráadásul ismerte a helyzetet, mégsem tett érdemben semmit.