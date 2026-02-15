2p

A fenntarthatóság nem opció – hanem stratégiai kérdés

Klasszis Talks&Wine – konkrét példák, kézzelfogható megoldások, inspiráló gondolatok.

Legyen üzletileg is nyertese a változásnak! Early bird jegyek február 16-ig!

Részletek és jelentkezés >>

Közélet Akkumulátorgyár tüntetés Szijjártó Péter

Szijjártó Péter minisztériumánál tüntettek a gödi mérgezés miatt

mfor.hu

A Külgazdasági és Külügyminisztérium Bem téri épülete előtt több százan demonstráltak, a kormány akkumulátorgyár politikája ellen.

A hideg szél ellenére több mint száz ember jelent meg „Csernobil 2.0” és „Bukjanak” feliratú táblákkal az épület előtt vasárnap délelőtt, hogy a gödi akkumulátorgyári szennyezés ellen tüntessenek. A HVG tudósítója szerint szólt a Szabad a grund a Pál utcai fiúkból, de a szereplők neve helyett az akkugyárakról elhíresült városok nevével: Debrecen? Itt leszek! Göd? Itt leszek!...

Göd olyan, mint a bicskei gyermekotthon csak az első dominó: a mintázat ugyanaz, mondta Szaszkó Andrea, a Göd-ÉRT Egyesület alelnöke. A szónok szerint tudnia kellett a politikusoknak az eseményekről, de az fontosabb, hogy az állampolgári jogok, az emberek egészsége, a természeti környezet tisztasága mind be vannak árazva. Utána hosszasan sorolta az érintett településeket Ácstól Szigetszentmiklósig, összesen 39-et, ahol 50-nel is több gyár van.

Kozma Éva, A Mikepércsi Anyák a Környezetért Egyesület tagja úgy fogalmazott, Göd figyelmeztetés: az állam már nem létezik, hanem csak egy hatalmi gépezet, ami saját hatalmáért bárkit képes beáldozni, romákat, állami gondozott gyerekeket, helyieket. „A haza nem gyártelep, a valódi védelmet nekünk kell megteremteni. A hatalom mindenkit becsapott, nem csak Gödről beszélünk, az egész országról” – mondta.

Simon Gergő, a Greenpeace Magyarország vegyianyag-szakértője arról beszélt, hogy sok helyen jártak, sok szennyezéses ügyben dolgoztak, de ilyet nem tapasztaltak sehol: a hatóságok tudtak róla. Nem adminisztrációs hiba történt, hanem a tömeges mérgezése a dolgozóknak.

A vasárnapi tüntetés szervezői – a Greenpeace Magyarország, a Víz Koalíció, az aHang és egyéb civil szervezetek – felhívásukban azt írták, évekig azt hitték, tudják, hogyan szennyezik a környezetet Gödön és a többi akkumulátoripari létesítménynél. „Aztán kiderült, hogy a valóság rosszabb annál, mint amit sejtettünk: a határértéket akár 500-szorosan meghaladó szennyezések érhették a Samsung-gyár dolgozóit.” Hozzátették, sajtóértesülések szerint a kormány ráadásul ismerte a helyzetet, mégsem tett érdemben semmit.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

A Nemzeti Sport beszállt a választási kampányba

A Nemzeti Sport beszállt a választási kampányba

Megjelent a lapban egy olyan petíció, amely ugyan burkoltan, de a Tisza Párt elleni fellépésre szólít fel.

EVP, Wéber Balázs, Herman Bernadett, Bózsó Péter

Robbant az akkubotrány, de ki a tégla a kormányban? Ez Viszont Privát

Óriási hullámokat vert a Telex héten megjelent cikke, amely szerint a nemzetbiztonsági szolgálat már évekkel ezelőtt az ismertnél jóval súlyosabb egészségkárosító szabálytalanságokra derített fényt a Samsung gödi üzemében. Amit ennek ellenére sem állíttatott le a gazdaság felvirágzását az akkugyáraktól remélő magyar kormány. Ez Viszont Privát műsorunk e heti adásában saját forrásaink beszámolóit közvetítve beszéltünk a gyárban uralkodó kőkemény munkakörülményekről és a dolgozók kiszolgáltatottságáról. De vajon miért tartott ki a kormány a koreai cég mellett? Hibás döntés volt-e ennyi mindent az akkugyárakra feltenni? És kinek állt érdekében a nemzetbiztonsági jelentések és a kormányülésen elhangzottak kiszivárogtatása?  

Orbán Viktor keményen üzent az évértékelőn, itt vannak a részletek a Fidesz programjáról

A miniszterelnök több témáról is beszélt.

A Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet, korábban Nyírő Gyula Kórház

Az orvosok szakszervezete szerint összeomolhat a Nyírő Gyula Kórház

A munkáltatóval folytatott tárgyalások megrekedtek, ami kritikus helyzet kialakulásával fenyeget.

Szijjártó Péter a lehetséges fejlődésről értekezik

Újít a Fidesz Miskolcon: jön a helyi konzultáció

A kormány összefog Miskolccal a Diósgyőri Acélművek újrahasznosítása kapcsán, a létesítmény ugyanis a magyar iparnak egy rendkívül fontos aranytartaléka lehet – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Miskolcon.

Valami végleg eltört az MSZP-ben

Valami végleg eltört az MSZP-ben

Komjáthi Imre: az MSZP elnöksége azt javasolja a kongresszusnak, a szocialisták ne induljanak a választáson.

Veszélyes idők – az európaiak egyre nagyobb biztonsági fenyegetést érzékelnek

Veszélyes idők – az európaiak egyre nagyobb biztonsági fenyegetést érzékelnek

Továbbá bíznak abban, hogy az EU többet tesz ezen a területen – derült ki egy friss felmérésből.

Évente közel egymilliárd forinttal mentené meg a Haladást a kormány

Évente közel egymilliárd forinttal mentené meg a Haladást a kormány

A Szombathelyi Haladás működésére évente közel 1 milliárd forintot ad a Nemzeti Sportinfrastruktúra Ügynökség. Mivel a támogatás a végrehajtás alól is mentesül, ezért Mészáros Lőrinc korábbi veje ezt nem hívhatja le, ha be akarja hajtani a klub tartozását.

A Nézőpont 46 százalékos Fideszt mért februárban

A Nézőpont 46 százalékos Fideszt mért februárban

A Nézőpont Intézet februári közvélemény-kutatása szerint 6 százalék a kormánypártok előnye a Tisza Párttal szemben. A felmérés még a radnaimark.hu körül kialakult botrány előtt zárult.

Négy párt jutna a parlamentbe a legfrissebb közvélemény-kutatás szerint

Négy párt jutna a parlamentbe a legfrissebb közvélemény-kutatás szerint

Az Idea Intézet közvélemény-kutatása 10 százalékos különbséget mért a Tisza Párt javára a Fidesz-KDNP-vel szemben, és az eredmény alapján bejutna a parlamentbe a DK és a Mi Hazánk is.

Győr Tamás: A költségvetés mozgástere 2026-ra teljesen beszűkül

Győr Tamás: A költségvetés mozgástere 2026-ra teljesen beszűkül


Interjú a CIB Bank kkv üzletág-igazgatójával.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168