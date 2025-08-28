2p
Szijjártó Péter most a kitiltott ukrán drónparancsnoktól kapott hideget-meleget

Dugjátok fel a seggetekbe a szankcióitokat” – ezt üzente Szijjártónak a Magyarországról kitiltott Robert Brovdi

„Dugja fel a szankcióit és a Magyarországról való kitiltást a seggébe” – így reagált Robert Brovdi ukrán drónparancsnok alakulata arra, hogy a magyar kormány kitiltotta az ungvári születésű parancsnokot a schengeni övezet területéről a Barátság kőolajvezeték elleni dróntámadások miatt.

Brovdi alakulata a közösségi oldalakon megosztott egy videót, amelyben a parancsnok Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszternek üzent – vette észre a Telex.

Azt mondta: „A Barátság kőolajvezeték támogatásával nem Magyarország szuverenitását véded, hanem a szankcionált olcsó nyersanyagokból tömöd tele a mocskos zsebeidet. A vásárlásukkal bűnrészes leszel abban, hogy megsokszorozzák azt a véres pénzt, amely rakéták és Sahedek drónok formájában repül vissza a békés ukrán városokba. Csak ma, 2025. augusztus 28-án több tucat ukrán halt meg Kijevben”. 

„Könyékig ukrán véres a karod, és ezt nem fogjuk elfelejteni.”

Brovdi nem nagyon cizellálta mondandóját
A posztban többek között „miszter csontokon táncolónak” nevezték Szijjártót, és azt is írták: „Elegendő igaz magyar van Magyarországon, és egyszer majd elegük lesz belőletek. […] Ami pedig a schengeni korlátozásokat illeti – ne harapjon többet, mint amennyit meg tud rágni; a humorérzéke szánalmas”.

A bejegyzés azzal zárul, hogy ez pusztán egy katona, egy ukrán állampolgár reakciója a magyar kormány nyilatkozatára, majd magyarul hozzátette: Ruszkik haza!

A lap hozzáteszi: katonaként Brovdi a „Magyar” hívónevet kapta, mivel kárpátaljai származásúként magyar felmenőkkel is rendelkezik. Az ukrán hadseregbe 2022. február 7-én önként jelentkezett, ott volt Kijev ostrománál, és segített több környező település lakosságát kimenekíteni a harcok sújtotta övezetből. Sok időt töltött a lövészárkokban, ahol első drónját ő maga szerezte be, amivel felderítéseket végzett az egységét segítve. Nem sokkal később már a „Magyar Madarai” néven ismert drónalakulatot vezette a fronton, akikre egyre nagyobb figyelem irányult az orosz egységek sikeres felderítése miatt. Ezek után is sok elismerést kapott, hatékony módszerei egyre jobban elterjedtek az ukránok körében. 

