Szijjártó Péter néha luxusrepülőgép igénybevételére szorul

Az akár 16 utas szállítására is alkalmas luxus jet belső tere – az egyik charter járatokat szervező cég ismertetője szerint – 2020-ban teljes felújításon esett át, pár évvel korábban pedig új külsőt kapott.

Azt, hogy a konkrét modell minden luxusigénynek megfelel, az is bizonyítja, hogy ugyanilyen repülőgépet használ Kuvait, a világ 4. leggazdagabb állama is a királyi család tagjainak az utaztatására.

A külügyminiszter a dél-amerikai és svájci utazáshoz az OE-IIS osztrák lajstromjelzésű repülőgépet vette igénybe. A Gulfstream G-V típusú ultra nagy hatótávolságú luxus jettel Szijjártó Péter nem most repült először. Ez volt például az a repülő, ami idén februárban kivitte Szijjártót New Yorkba, majd követte Washingtonba az oda vonattal utazó minisztert.

A tényfeltáró portál írása szerint, még ha a különjárat használata ezúttal indokoltnak is tűnik, a repülőgépbérlés költségét jogunk lenne tudni, de egy tavaly év végi törvénymódosításra hivatkozva a külügy ezeket az adatokat – biztonsági és szuverenitásvédelmi okokra hivatkozva – már nem adja ki. Így minden egyes repülőbérlés költségét csakis peres úton, akár 1-1,5 évig tartó jogi eljárást követően ismerheti csak meg a közvélemény.

