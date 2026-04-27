Szijjártó Péter ott lesz az Országgyűlésben – megalakult a Fidesz frakciója

A Fidesz-KDNP 42 listán mandátumot szerzett képviselőjéből 25-en döntöttek úgy, hogy nem veszik fel a mandátumot, és ezáltal lehetőséget adnak rá, hogy helyükön mások legyenek parlamenti képviselők – jelentette be hétfőn délután Gulyás Gergely, leköszönő Miniszterelnökséget vezető miniszter, a leendő ellenzéki Fidesz-frakció vezetője.

Szavaiból kiderült, a Fidesz-KDNP frakciószövetség ezután is két frakcióból áll majd, a KDNP-s oldalt Rétvári Bence fogja irányítani majd. A választási eredményt „kellemetlen meglepetésként” értékelte, ugyanakkor hozzátette, köszönetet kell mondani annak a 2,5 millió embernek, aki rájuk szavazott.

A Telex cikke szerint amellett, hogy búcsúzik a képviselői mandátumtól Orbán Viktor mellett Kövér László és Kósa Lajos, a rendszerváltás utáni első parlamentből egyedül Németh Zsolt folytatathatja a munkát. Nem ül be a parlamentbe Rogán Antal, Németh Szilárd, Kubatov Gábor, Semjén Zsolt és Selmeczi Gabriella sem.

Gulyás Gergely a frakció teljes listáját is közzétette, így kiderült, hogy ott lesz a padsorokban a leköszönő miniszterek közül Szijjártó Péter, Hankó Balázs és Tuzson Bence is, de Vitályos Eszter távozó kormányszóvivő is lehetőséget kap újból. Képviselő lesz Orbán Balázs és Szentkirályi Alexandra is, míg Lázár János saját bevallása szerint 1 évre vállalta a feladatot.