Szijjártó Péter: „Reménytelen rángatózás zajlik Európában a háború pártján”

Az interjúban szó esett az amerikai autóipari vámokról is. Szijjártó szerint már tavaly november óta világos, hogy Donald Trump lesz az Egyesült Államok új elnöke, aki patrióta gazdaságpolitikát folytat. Mint mondta, korábban hiába javasolta Brüsszelben a vámcsökkentést, az EU szerinte képtelen stratégiai gondolkodásra, és nem mer tárgyalni Trumppal. Úgy véli, Trump nem felejtette el a nyolc évig tartó brüsszeli bírálatokat, ezért az európai politikusok most nem mernek a szeme elé kerülni.

A béketárgyalásokkal kapcsolatban Szijjártó azt mondta: bízik benne, hogy mindkét fél őszintén békét akar, de a helyzet törékeny. Kiemelte, hogy a tűzszünet energiaügyi része fontos előrelépés lehet Magyarország energiabiztonsága szempontjából. Mint mondta, világosan rögzítették, hogy az energiainfrastruktúra részét képezik a kőolaj- és földgázvezetékek is.

