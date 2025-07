Szijjártó Péter szerint eljött Magyarország és az Egyesült Államok aranykora

„Az óceán túloldalán azt mondják, hogy ’Amerika az első’. Az óceán ezen oldalán mi azt mondjuk, hogy ’Magyarország az első’. És az ”America first„ és a ”Hungary first„ elvek lehetőséget adnak nekünk arra, hogy barátságunkat olyan szintre emeljük, ahol a határ a csillagos ég” – mondta a külügyminiszter az amerikai függetlenség napja alkalmából rendezett ünnepi fogadáson. Az MTI beszámolója szerint Szijjártó Péter leszögezte, hogy az Egyesült Államokhoz hasonlóan Magyarország is rendkívüli jelentőséget tulajdonít a függetlenségnek. Kijelentette:

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!