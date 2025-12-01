1p
Szijjártó Péter szerint nem lehet eladni Orbán Viktort oroszul sem

Megszólalt a botrányos moszkvai tolmácsolásról a miniszter.

Az Igazság Órája című műsorban tűnt fel hétfő reggel Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, akit a műsorvezető megkérdezett a nagy port felvert moszkvai tolmácsolás ügyéről. Mint lapunk is megírta, a miniszterelnök tolmácsa az orosz elnök gyakorlatilag egyetlen mondatát sem fordította le pontosan.

„A tolmáccsal kapcsolatos ügyről érdemes beszélni, vagy azt megfejteni, hogy ott pontosan mi történt?”

- kérdezte most Németh Balázs Szijjártó Pétert a 24.hu cikke szerint.

„Azért nem érdemes megfejteni, mert csapatmunka. Én is tudok segíteni, ha az orosz nyelvről van szó, és szoktam is segíteni a miniszterelnöknek. A miniszterelnököt sem lehet eladni, nem volt ezzel semmi probléma”

- válaszolta a miniszter. Korábban Menczer Tamás azt mondta, ő úgy tudja, hogy a tolmács nem hallotta jól az orosz elnök szavait.

 

