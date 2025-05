Szijjártó Péterék is rákapcsolnak: egymilliárd mehet el zászlókra, molinókra, rendezvényekre

A Rogán Antal-féle Miniszterelnöki Kabinetiroda márciusban újabb, bruttó 5 milliárdos szerződést kötött Balásy Gyula cégeinek konzorciumával kormányzati kommunikációra. A kampányok célja hazai és nemzetközi közönség elérése. Balásy Gyula megbízásairól is beszélgettünk a Klasszis Média szubjektív podcastjében, az Ez Viszont Privátban:

Mint ahogy a pénzeső is. 2025 első hónapjaiban Balásy Gyula három cége négy állami megbízást kapott több mint nettó 3,4 milliárd (bruttó 4,3 milliárd) forint értékben. A New Land Media és a Lounge Design a Honvédelmi Minisztériumtól nyert el nettó 687,7 milliós megbízást a HadERŐ című katonai magazinsorozat gyártására. A Lounge Event a HM Zrínyi Nonprofit Kft.-től kapott három megrendelést: öt honvédelmi élményközpont létrehozása (1,544 milliárd), a zánkai haditechnikai park fejlesztése (393,6 millió), valamint a Kincsem Honvédelmi Park kialakítása (787,3 millió). Erről korábbi cikkünkben részletesen olvashat:

Nyomozás folyik a Rogán alá tartozó Nemzeti Kommunikációs Hivatalnál, de Magyar Péter állításai alapján is rendőrségi vizsgálat zajlik.

A G7 összesítése szerint 2015 és 2023 között az NKOH szerződéseinek 73 százalékát Balásy Gyula cégei kapták, ami 894 milliárd forintnyi munkát jelent. A piaci koncentráció miatt több feljelentés is született, 2024 áprilisában pedig a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) vizsgálatot indított, mert felmerült a gyanú, hogy egyes szerződésekben túlárazás és manipulált darabszámok szerepeltek. Emellett külön nyomozás folyik az NKOH működéséről is, azt vizsgálva, hogy a rendszer lehetővé tett-e valódi versenyt.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium protokolleseményeinek díszítését, a zászlók, molinók és egyéb rendezvényeszközök gyártását, bérlését és kapcsolódó szolgáltatásait is a kormányzathoz közel álló, a Fidesszel nyíltan szimpatizáló Balásy Gyula cége, a Lounge Event Kft. látja el 2025-2026-ban. A megbízás értéke csaknem bruttó 1,3 milliárd forint.

