Szijjártó Péterék után Pintér Sándorék is iratmegsemmisítésbe fognak?

„A Belügyminisztérium 2026. március 20-án, illetve 2026. március 26-án – a parlamenti államtitkári titkárságra, illetve a közfoglalkoztatási stratégiai és koordinációs főosztályra – egy-egy darab Rexel Momentum Extra XP418+ elakadásmentes konfetti iratmegsemmisítő – a kapott tájékoztatás szerint közepes teljesítményű – készüléket rendelt” – közölte a HVG kérdésére válaszolva a tárca, miután a laphoz olyan információ jutott el, hogy nagy teljesítményű iratmegsemmisítők érkeztek a minisztériumba.

A tárca szerint azért kellett hirtelen két gépet vásárolni, mert a korábban használt, a megrendeltekkel azonos típusú készülékek meghibásodtak, és nem javíthatók. A készülék a hivatalos termékismertető szerint egyszerre akár 18 A4-es lapot (80 g/m2) is felaprít 4×35 mm méretű konfettidarabokra. A Rexel iratmegsemmisítő biztonságosan semmisíti meg akár a CD-/DVD-lemezeket, valamint a bankkártyákat is.

Az utóbbi időben megnőtt az iratmegsemmisítők iránti kereslet

A Belügyminisztérium szerint a kezelt iratok selejtezése, megsemmisítése jogszabályokban rögzített folyamat. A tárca a hozzá érkező vagy az általa keletkeztetett iratokat köteles nyilvántartásba venni (érkeztetni, iktatni), majd az elintézett ügyek iratait irattárba helyezni és gondoskodni szakszerű és biztonságos megőrzésükről.

Március végén a MÁV szerződéseit kezelő MÁV Szolgáltató Központ Zrt.-ről derült ki, hogy iratmegsemmisítőket szerzett be acég. A választást követő napon Magyar Péter nemzetközi sajtótájékoztatóján osztotta meg a nyilvánosságal értesülését, mely szerint Szijjártó Péterék a szankciós anyagokhoz köthető dokumentumokat darálják le a Külgazdasági és Külügyminisztériumban.