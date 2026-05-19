Színészek, újságírók és művészek a dobogón

Európa egyetlen footgolf pályáján rendezték meg tucatszor a Footgolf Csúcs Kupát. Újságíró nyerte az egyéni versenyt, míg csapatban a színészek diadalmaskodtak.

Footgolf. Talán nem mindenki találkozott még ezzel a sporttal, pedig 3 év híján 20 éve játsszák Magyarországon. Első hallásra a golfra gondolnak az emberek, ám ez két különböző sport. A golfozók a golflabdát ütik a lyukakba, a footgolf játékosok futball labdát rúgnak az erre a célra kialakított lyukakba.

A Footgolf Csúcs Kupa mezőnye

A Footgolf Csúcs Kupa tizenkettedik alkalommal került megrendezésre szombaton, ezúttal Lakiteleken, a Nimród Footgolf Parkban, Európa egyetlen, footgolf céljára épült pályáján. Egyébként golfpályákon szoktak footgolfozni a játékosok belföldön és külföldön egyaránt, ahol 200-300 méter hosszú szakaszokon jutnak el a lyukakhoz. A lakiteleki footgolf pályán azonban csak  mintegy fele hosszúságú szakaszok vezetnek a célokig, ám a pálya sokkal trükkösebb. Ez azt jelenti, hogy játékosok több szakaszon is úgy érzik, hogy közel van ugyan a lyuk, ám a legrosszabb helyen van a homokakadály, a bokor, egy-egy fa, vagy a tó.

A szombati Footgolf Csúcs Kupán indult játékosok között volt újságíró, színész, zenész, borász, Dj, cégtulajdonos és cégvezető egyaránt. Az egyéni versenyben 1-1 pont különbség volt a dobogós helyezettek között. Borsi Gergely lett az első 60 ponttal, Hajzer Henrik lett a második, míg Jeremiás Zoltán végzett a harmadik helyen.

A győztes csapat

A csapatok versenyében a Magyar Színészválogatott játékosai, Boros Péter, Hajzer Henrik és Sütő János által alkotott csapat nyert. Az ezüstérmet a Magyar Újságírók Válogatottja játékosaiból állt csapat nyerte, Borsi Gergellyel, Georgi Attilával, Jeremiás Zoltánnal, Kovács Alízzal és Rózsa Tamással a soraiban. A  dobogó legalsó fokán a Magyar Művész Válogatott játékosainak csapata végzett, amelyben  Bukva Géza, Csabankó Miklós, Gaál Szabolcs, Gyulai László játszottak. A sérülten is a csapattal tartó Balázs Pali ezúttal az eredményeket vezető jegyzőként és a játékosok mentális készenlétét segítő coachként segítette a csapatát.

Az eredményhirdetésen Forgács István versenyigazgató, a HGS PR Ügynökség ügyvezetője köszöntötte a mezőnyt. A díjakat Pecznik János az MVM Ügyfélkapcsolati Kft. ügyvezető igazgatója és Gelencsér Gábor a Magyar Footgolf Szövetség alapítója adták át.

Borsi Gergely egyéni győztes a díjátadókkal, balról Pecznik János, jobbról Gelencsér Gábor

Az esemény főtámogatói voltak: MVM Zrt., E.ON Energiamegoldások Kft.

Támogatók: EB Hungary Invest Ingatlanfejlesztő és Építőipari Kft., Gránit Invest Vagyonkezelő Kft., Lindt & Sprüngli Magyarországi Fióktelepe, Szamos Marcipán Kft.

Médiatámogatók: Mfor, Piac és Profit, Privátbankár

