1p

Longevity gazdaságtana: hogyan finanszírozható fenntarthatóan egy hosszabb, egészségesebb élettartam, és miként befolyásolja ez a nemzetgazdasági teljesítményt és a társadalmi jólétet?

Klasszis Egészséggazdaság és Longevity Konferencia 2026

Vegyen részt Ön is!

Részletek >>

Közélet Sportbiznisz

Szoboszlai Dominik nem akármilyen szintet ért el

mfor.hu

Elit körbe került be játékosérték szempontjából.

Százmillió euróra ugrott Szoboszlai Dominik, az angol bajnok Liverpool magyar futballistájának értéke. A Transfermarkt hétfőn frissítette listáját, a magyar válogatott kapitánya pedig hatalmasat javított: 15 millió euró plusszal belépett a háromszámjegyűek klubjába, amelynek mindössze 20 labdarúgó a tagja.

A 25 éves magyar középpályás a Liverpool második legértékesebb játékosa, csak Florian Wirtz előzi meg (110 millió) a rangsorban, a Premier League-ben futballozók között pedig a hetedik helyet foglalja el.

Válogatott csapattársa, Kerkez Milos értéke nem változott, továbbra is 40 millió euróra becsülik, a Galatasarayban futballozó Sallai Roland és a Bournemouth-hoz került Tóth Alex értéke pedig egyaránt 12 millió euróra ugrott.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Újabb fordulat jöhet a feltartóztatott ukrán pénzszállító ügyében

Újabb fordulat jöhet a feltartóztatott ukrán pénzszállító ügyében

Külön felhatalmazást kaphat a NAV.

Nagy étvággyal vásárolja vissza vagyontárgyait Schadl és Völner

Nagy étvággyal vásárolja vissza vagyontárgyait Schadl György, Völner Pál

Schadl sokmindent kiváltott volna, Völner Pál családja pedig leginkább egyvalamit szerzett vissza, de az sokat ér. 

Őrizetbe veszik az ukrán Oschadbank alkalmazottait Magyarországon a pénzszállító autók lefoglalása során

„Ez útonállás, pénzrablás! Ezt nem teheti meg!” Olvasóink reagáltak a lekapcsolt ukrán pénzszállítmány hírére

Jogosan járt-e el a NAV, amikor lefoglalta egy ukrajnai bank Magyarországon bejelentett útvonalon áthaladó pénz- és aranyszállítmányát? Nőnapon női olvasóink hozzászólásaiból válogattunk.

Hét országos pártlista lehet április 12-én, az egyiket senki nem ismeri

Hét országos pártlista lehet április 12-én, az egyiket senki nem ismeri

Nyolc évvel ezelőtt 40 pártlistát jelentettek be.

Szijjártó Péter most miért nem emelte fel a hangját?

Miért Moszkvába és miért nem Kijevbe utazott Szijjártó Péter?

A magyar gazdasági érdekek szempontjából nehezen megmagyarázható, hogy a külgazdasági és külügyminiszter a héten miért nem az ukrán fővárosba ment, ha a magyar energiaellátás valóban veszélyben van. Azt pedig még nehezebb megmagyarázni, hogy a magyar szuverenitást alapvető fontosságúnak tartó kormány kommentár nélkül hagyta, hogy az orosz elnök durván megfenyegette Magyarországot. Jegyzet.

EVP

Berobbant a Közel-Kelet, robbanásközelben a magyar-ukrán viszony – Ez Viszont Privát

Ami biztos: február 28-án az Egyesült Államok és Izrael önkényesen megtámadta Iránt. De kinek áll érdekében ez a háború? Milyen hatással lesz ez a Közel-Keletre és a világra? Mennyire fáj ez a magyar gazdaságnak? És tényleg közeleg-e a III. világháború?

Ezért óvatos a Tisza Párt szakpolitikai kérdésekben

Ezért óvatos a Tisza Párt szakpolitikai kérdésekben

Gyűjtőpárt lett a Tisza az elmúlt évben, ez derült ki a Republikon friss felméréséből. A választóik között a liberálisok és a baloldaliak mellett jobboldaliak is vannak, míg a Fidesz-KDNP bázisának túlnyomó része egységesen gondolkodik a világról. 

Orbán Viktor arról beszélt, le fogják állítani a Magyarországon áthaladó, Ukrajnának fontos dolgokat

Orbán Viktor arról beszélt, le fogják állítani a Magyarországon áthaladó, Ukrajnának fontos dolgokat

Zsarolják Magyarországot, nekünk erre megfelelő választ kell találnunk – ezt mondta Orbán Viktor pénteken a Kossuth Rádióban. 

Megvan Orbán Viktor március 15-ei beszédének helye és időpontja

Megvan Orbán Viktor március 15-ei beszédének helye és időpontja, ezt követően indul a Tisza felvonulása

Délután 1 órakor tart beszédet Orbán Viktor március 15-én a Kossuth téren – derült ki Kovács Zoltán államtitkár bejegyzéséből. Nem sokkal később a Tisza Párt is felvonulást indít a budapesti belvárosban.

Sztrájkolnak a pécsi buszvezetők, rendkívüli menetrend jön

Sztrájkolnak a pécsi buszvezetők, rendkívüli menetrend jön

Nem sikerült megállapodni a bérfejlesztésről, ezért vasárnaptól sztrájkba kezdenek a pécsi önkormányzati Tüke Busz Zrt. buszvezetői. A Google Térkép alkalmazáson is az új menetrend szerint lehet útvonalat tervezni vasárnaptól. 

RENDKÍVÜLI
Itt van Orbán Viktor nagy bejelentése: ezt vezeti be a kormány az üzemanyagáraknál

Itt van Orbán Viktor nagy bejelentése: ezt vezeti be a kormány az üzemanyagáraknál


Jön a védett ár.

MFOR hírlevél

Friss

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168