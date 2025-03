Szokatlan helyen bukkant fel Hernádi Zsolt

„A magyar MOL érdeklődik új gáz- és olajipari projektekbe való belépés iránt Oroszország területén, azonban a konkrét lehetőségeket még ki kell dolgozni” – jelentette ki az orosz miniszterelnök-helyettes az Interfax beszámolója szerint, szúrta ki a 444.

Alekszandr Novak azután nyilatkozott, hogy Szijjártó Péterrel tárgyalt Moszkvában, aki mellett ott ült Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója is. „Az új projektek még nincsenek meghatározva, de összességében fontolóra vesszük az energetikai együttműködés bővítését országaink között, mivel eddig főként az energiahordozók szállítására korlátozódott a kapcsolatunk. Közös projektként megvalósítás alatt áll egy atomerőmű építése (Paks II), és van egy kitermelési projekt is Oroszországban, amelyben a MOL részt vesz” – közölte az orosz miniszterelnök-helyettes.

Hozzátette, mivel a Mol egy olaj- és gázipari vállalat, készek bármilyen ágazatban dolgozni. „Különböző lehetőségeket fogunk kidolgozni. Pozitívan állunk hozzá az együttműködés bővítéséhez partnereinkkel” – mondta. A lap emlékeztet, jelenleg a Mol az Orenburgi területen található Bajtuganszkoje mezőn végzett olajkitermelésben aktív.

Ma Moszkvában járt Hernádi Zsolt is

Fotó: MTI

szerdán Moszkvából, a Vörös térről jelentkezett be egy, a Facebook-oldalán közzétett videóban Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, miután tárgyalásokat folytatott az orosz kormány vezetőivel. Azt mondta, orosz tárgyalópartnerei arról biztosították, hogy Oroszország továbbra is eleget tesz minden olyan kötelezettségének, amely a Magyarországra irányuló energiaszállításokat illeti, így hazánk energiaellátása továbbra is biztonságban van.

Kiemelte, megállapodtak abban is, hogy fokozzák a gazdasági együttműködést azokon a területeken, melyeket nem érintenek a szankciók, így a mezőgazdaság és a gyógyszeripar területén a magyar vállalatok az eddigieknél is nagyobb szerepet tölthetnek majd be az orosz piacon. „Ugyanígy üdvözöltük azt, hogy a Mol egy nagyon sikeres kitermelési tevékenységet folytat Oroszországban, amely kellő alapot ad ahhoz, hogy a jövőben a Mol is növelni tudja a piaci jelenlétét” – mondta a külügyminiszter.