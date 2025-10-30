Február végéig még biztosan marad az árrésstop – Kormányinfó percről percre

A megszokotthoz képest kifejezetten korán, csütörtök reggel nyolc órára hívta össze a sajtót a szerkesztőségünkbe is megérkező meghívó, azaz a vártnak megfelelően valóban nem maradunk Kormányinfó nélkül a héten.
A Kormányinfót feltehetően a közéleti témák fogják uralni, hiszen az október 23-i politikai rendezvények mindkét párterő számára komoly tényezőnek bizonyultak, ráadásul napok óta zajlik az üzengetés arról, hogy melyiken voltak többen.
A miniszterelnök felvetette a 14. havi nyugdíj lehetőségét, s még vizsgáljuk, hogy tudjuk ezt a költségvetésbe helyezni. De egyelőre nem született még ilyen döntés - mondta Gulyás.
Otthon Start: az első lakásvásárlásra használható program jól hasít, Budapesten az első vásárlók aránya 12-14 százalék volt, ez 30-40 százalékos sávba ugrott.
Mol-Janaft vita: a Janaft inkorrekt módon jár el Magyarország ellen, többszörösére emelte a tranzitdíjat. Az sem valóságot, hogy máshonnan is be lehet szerezni a kőolajat, de ez gyakorlatban nincs így - mondta a miniszter, de azt még nem fontolgatják, hogy az Európai Bizottsághoz forduljon Magyarország.
Zelenszkij meghívása szóba sem került
Lapunk kérdése: hazánk energiaellátását valóban nem érintik az orosz olajszankciók Orbán és Trump jó barátsága miatt? Mi tévesnek tartjuk az európai szankciós politikát, de nyilván fog beszélni a két vezető ezzel kapcsolatban még, de Magyarországnak az a fontos, hogy a jövőben is biztosítva legyen az olajbeszerzés – mondta Gulyás.
Kettős adóztatás: várható-e pozitív fordulat ebben, hiszen ez el lett törölve pár éve? Erről is fognak tárgyalni a felek – mondta a miniszter.
Békecsúcs: lehet-e hármas találkozó? Nem volt ilyen kezdeményezés sem orosz, sem amerikai részről.
Stagnáló GDP: láthatóan a háború a magyar gazdaságot is blokkolja a miniszter szerint.
Jogos volt-e az árrésstop meghosszabbítása? A fogyasztók annyival kevesebbért vásárolnak, mint a kiskereskedők negatív mérlege, de mindennek van jó és rossz oldala – válaszolta Gulyás Gergely.
Mi a helyzet az MNB 500 milliárdjával?
A Zsolti bácsis ügy nyomozása villámgyorsan azt állapította meg, hogy nincs politikusi érintettség. Várható, hogy ilyen gyors lesz az MNB 500 milliárdja sorsának kivizsgálása? Gulyás erre azt mondta: minden ügynél ez a cél.
Az euró bevezetése: egyrészt minden ilyen jellegű átállás drágulással jár. Másrészt ha átállnánk, akkor az önálló magyar monetáris politika megszűnne létezni – jelentette ki a miniszter.
Békecsúcs: mindkét fél egyetért abban, hogy a helyszín Budapest legyen, de a béke szempontjából a magyar kormány bárhol támogatná azt.
Zsolti bácsi-ügy: nem korrigáljuk, hogy volt kiskorú sértett, mert az érintett nyomozás ezt állapította meg attól függetlenül, hogy előtte volt-e ilyen megállapítás.
Nagy Feró Kossuth-díjának visszavonása: az elhangzottakkal nem értek egyet, azóta Nagy Feró is bocsánatot kért, és művészi teljesítményért jár a díj.
Rendben van az AI-s hazugságkampány?
Arra vonatkozó döntés nem született, hogy a dohánytermékek jövedéki adóját a választások utánra halasztják.
Magyar Péter feljelentette Orbán Balázst a választási kampány AI-hamisítása miatt. A hvg azt kérdezte, mennyire jogos ez a hazugságkampány? Gulyás Gergely erre azt mondta, hogy súlyos félreértésekről van szó, véleménye szerint a Tisza ferdíti el a dolgokat sorozatban, ehhez képest az AI-s videó elenyésző dolog.
Aláírásgyűjtés a háború ellen: ennek a költségét ki fedezi, a Fidesz vagy a kormány? – szólt az újabb kérdés. Ezzel kapcsolatban nem tudok kormányzati kiadásról – felelte a miniszter, aki nem tudta megmondani, eddig hány aláírás gyűlt össze. Jól járt volna az Európai Unió, ha követik Orbán Viktor békemissziójának tanácsait. Főleg, hogy azóta annyit romlott a helyzet, hogy Amerika kiszállt a háború finanszírozásából – tette hozzá.
Arra a kérdésre, hogy ezeket az aláírásokat személyesen viszi-e el Orbán Viktor Putyinhoz, a miniszter nem válaszolt.
Ingyenes jogosítvány a gyermekvédelemben élő gyermekeknek
Gyermekvédelmi gyermekek számára a jogosítvány megszerzését is ingyen biztosítják, és növelik a gyermekvédelmi gyámok számát. Az illetményüket is megemelik majd.
Kulturális ágazati döntés: január 1-jétől 15 százalékos béremelést fognak végrehajtani.
Százhalombattai finomítóban történt robbanás: folyik a nyomozás, még semmi nem zárható ki. Ez azért fontos, mert nem csupán a Mol-t érintette, hanem egész Közép-Európa gázellátását is. A nemzetgazdasági minisztert felhatalmazták, hogy tárgyaljon a Mol vezetőivel, hogy ne a magyar autósok szenvedjék el ennek a kárát.
Február 28-ig meghosszabbították az árrésstopot
A kormány döntött az egyes élelmiszerekre és drogériatermékekre vonatkozó árrésstop csökkentésének meghosszabbításáról, 2026. február 28-ig. December 1-jétől további 14 termékkörrel kiszélesítik az élelmiszerek körét, például a bébiételek is bekerültek a körbe.
Szép Kártyák: a megmaradt összegek felhasználhatók lesznek hideg élelmiszerekre is április 30-itg.
A szociális ágazatban 15 százalékos béremelést fognak végrehajtani, de ez a nevelőszülőkre nem vonatkozik, mert náluk január 1-jétől megduplázzák majd a rájuk költött összeget.
Orbán Viktor megy a Fehér Házba
Szerdán ülésezett a kormány. Gulyás Gergely kancelláriaminiszter a Nemzeti Konzultációról beszélt először, a héten lezárul a kézbesítésük. Szerinte az adókérdéseken túl a háborúellenesség a másik igen fontos pontja a kérdőívnek. November 30-ig tart a konzultáció.
Orbán Viktor november 7-én Donald Tramp vendége lesz a Fehér Házban. Energetikai, hadiipari és pénzügyi megállapodások vannak a tarsolyban, de még folynak az egyeztetések. De erről majd az Ovális Irodában lesz egy protokoll szerinti nyilvános sajtótájékoztató is.
A tervezett békecsúcsról kijelentette: továbbra is folyik az előkészítése és az egyeztetés.
Kicsit késünk
A Kormányinfó kezdése kicsit késik, de hamarosan indul.
Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá
havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is,
a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk!
Legyen Ön is előfizetőnk!