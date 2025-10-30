Február végéig még biztosan marad az árrésstop – Kormányinfó percről percre

A megszokotthoz képest kifejezetten korán, csütörtök reggel nyolc órára hívta össze a sajtót a szerkesztőségünkbe is megérkező meghívó, azaz a vártnak megfelelően valóban nem maradunk Kormányinfó nélkül a héten.

Mindezek mellett gazdasági és külpolitikai területeken is akadhatnak érdekességek, hiszen Orbán Viktor várhatóan a jövő héten személyesen találkozik Donald Trumppal az Egyesült Államokban, többek közt az orosz olajellenes szankciókról tárgyalni, míg a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) a kkv-kat érintő változtatásokat jelentett be szerdán:

A Kormányinfót feltehetően a közéleti témák fogják uralni, hiszen az október 23-i politikai rendezvények mindkét párterő számára komoly tényezőnek bizonyultak, ráadásul napok óta zajlik az üzengetés arról, hogy melyiken voltak többen.

14. havi nyugdíj A miniszterelnök felvetette a 14. havi nyugdíj lehetőségét, s még vizsgáljuk, hogy tudjuk ezt a költségvetésbe helyezni. De egyelőre nem született még ilyen döntés - mondta Gulyás. Otthon Start: az első lakásvásárlásra használható program jól hasít, Budapesten az első vásárlók aránya 12-14 százalék volt, ez 30-40 százalékos sávba ugrott. Mol-Janaft vita: a Janaft inkorrekt módon jár el Magyarország ellen, többszörösére emelte a tranzitdíjat. Az sem valóságot, hogy máshonnan is be lehet szerezni a kőolajat, de ez gyakorlatban nincs így - mondta a miniszter, de azt még nem fontolgatják, hogy az Európai Bizottsághoz forduljon Magyarország.

Zelenszkij meghívása szóba sem került Lapunk kérdése: hazánk energiaellátását valóban nem érintik az orosz olajszankciók Orbán és Trump jó barátsága miatt? Mi tévesnek tartjuk az európai szankciós politikát, de nyilván fog beszélni a két vezető ezzel kapcsolatban még, de Magyarországnak az a fontos, hogy a jövőben is biztosítva legyen az olajbeszerzés – mondta Gulyás. Kettős adóztatás: várható-e pozitív fordulat ebben, hiszen ez el lett törölve pár éve? Erről is fognak tárgyalni a felek – mondta a miniszter. Békecsúcs: lehet-e hármas találkozó? Nem volt ilyen kezdeményezés sem orosz, sem amerikai részről. Stagnáló GDP: láthatóan a háború a magyar gazdaságot is blokkolja a miniszter szerint. Kapcsolódó cikk Itt a lesújtó hír: végleg búcsút inthet a kormány az idei álmától Háromnegyed év alatt 0,2 százalékkal nőtt a GDP. Jogos volt-e az árrésstop meghosszabbítása? A fogyasztók annyival kevesebbért vásárolnak, mint a kiskereskedők negatív mérlege, de mindennek van jó és rossz oldala – válaszolta Gulyás Gergely.

Mi a helyzet az MNB 500 milliárdjával? A Zsolti bácsis ügy nyomozása villámgyorsan azt állapította meg, hogy nincs politikusi érintettség. Várható, hogy ilyen gyors lesz az MNB 500 milliárdja sorsának kivizsgálása? Gulyás erre azt mondta: minden ügynél ez a cél. Az euró bevezetése: egyrészt minden ilyen jellegű átállás drágulással jár. Másrészt ha átállnánk, akkor az önálló magyar monetáris politika megszűnne létezni – jelentette ki a miniszter. Békecsúcs: mindkét fél egyetért abban, hogy a helyszín Budapest legyen, de a béke szempontjából a magyar kormány bárhol támogatná azt. Zsolti bácsi-ügy: nem korrigáljuk, hogy volt kiskorú sértett, mert az érintett nyomozás ezt állapította meg attól függetlenül, hogy előtte volt-e ilyen megállapítás. Nagy Feró Kossuth-díjának visszavonása: az elhangzottakkal nem értek egyet, azóta Nagy Feró is bocsánatot kért, és művészi teljesítményért jár a díj.

Rendben van az AI-s hazugságkampány? Arra vonatkozó döntés nem született, hogy a dohánytermékek jövedéki adóját a választások utánra halasztják. Magyar Péter feljelentette Orbán Balázst a választási kampány AI-hamisítása miatt. A hvg azt kérdezte, mennyire jogos ez a hazugságkampány? Gulyás Gergely erre azt mondta, hogy súlyos félreértésekről van szó, véleménye szerint a Tisza ferdíti el a dolgokat sorozatban, ehhez képest az AI-s videó elenyésző dolog. Aláírásgyűjtés a háború ellen: ennek a költségét ki fedezi, a Fidesz vagy a kormány? – szólt az újabb kérdés. Ezzel kapcsolatban nem tudok kormányzati kiadásról – felelte a miniszter, aki nem tudta megmondani, eddig hány aláírás gyűlt össze. Jól járt volna az Európai Unió, ha követik Orbán Viktor békemissziójának tanácsait. Főleg, hogy azóta annyit romlott a helyzet, hogy Amerika kiszállt a háború finanszírozásából – tette hozzá. Arra a kérdésre, hogy ezeket az aláírásokat személyesen viszi-e el Orbán Viktor Putyinhoz, a miniszter nem válaszolt.

Ingyenes jogosítvány a gyermekvédelemben élő gyermekeknek Gyermekvédelmi gyermekek számára a jogosítvány megszerzését is ingyen biztosítják, és növelik a gyermekvédelmi gyámok számát. Az illetményüket is megemelik majd. Kulturális ágazati döntés: január 1-jétől 15 százalékos béremelést fognak végrehajtani. Százhalombattai finomítóban történt robbanás: folyik a nyomozás, még semmi nem zárható ki. Ez azért fontos, mert nem csupán a Mol-t érintette, hanem egész Közép-Európa gázellátását is. A nemzetgazdasági minisztert felhatalmazták, hogy tárgyaljon a Mol vezetőivel, hogy ne a magyar autósok szenvedjék el ennek a kárát.

Február 28-ig meghosszabbították az árrésstopot A kormány döntött az egyes élelmiszerekre és drogériatermékekre vonatkozó árrésstop csökkentésének meghosszabbításáról, 2026. február 28-ig. December 1-jétől további 14 termékkörrel kiszélesítik az élelmiszerek körét, például a bébiételek is bekerültek a körbe. Szép Kártyák: a megmaradt összegek felhasználhatók lesznek hideg élelmiszerekre is április 30-itg. A szociális ágazatban 15 százalékos béremelést fognak végrehajtani, de ez a nevelőszülőkre nem vonatkozik, mert náluk január 1-jétől megduplázzák majd a rájuk költött összeget.

Orbán Viktor megy a Fehér Házba Szerdán ülésezett a kormány. Gulyás Gergely kancelláriaminiszter a Nemzeti Konzultációról beszélt először, a héten lezárul a kézbesítésük. Szerinte az adókérdéseken túl a háborúellenesség a másik igen fontos pontja a kérdőívnek. November 30-ig tart a konzultáció. Orbán Viktor november 7-én Donald Tramp vendége lesz a Fehér Házban. Energetikai, hadiipari és pénzügyi megállapodások vannak a tarsolyban, de még folynak az egyeztetések. De erről majd az Ovális Irodában lesz egy protokoll szerinti nyilvános sajtótájékoztató is. A tervezett békecsúcsról kijelentette: továbbra is folyik az előkészítése és az egyeztetés.