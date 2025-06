Szokatlan kijelentést tett a fideszes polgármester

A polgármester arról is beszélt, hogy nem tagja a Harcosok Klubjának, és szerinte annak „napi tevékenysége köszönőviszonyban sincs azzal, amit a baloldali sajtóban írnak róla”. Politikai szerepvállalásáról annyit mondott: hűséges típus, és 1989 végén eldőlt, hogy a Fideszben van a helye – de hozzátette: „akkor is tudok szurkolni a kedvenc jégkorong- vagy focicsapatomnak, ha az edző olyan csapatot állít fel, amely összeállítás egy részével nem értek egyet.”

A szolidaritási adóról is részletesen beszélt: Székesfehérvár tavaly 28 milliárd forint iparűzési adóbevétellel rendelkezett, és ebből 8,7 milliárdot kellett befizetni. „Évek óta mondom, hogy nem az a baj, hogy van egy ilyen kiegyenlítési mód, ennek a mértéke a gond” – fogalmazott. A Megyei Jogú Városok Szövetsége által benyújtott javaslat alapján az adóbevétel 15 százalékát kellene csak befizetni, a maradékot pedig a helyi közösségek használhatnák fel.

Az 1 forint is sok tud lenni.

A fővárossal kapcsolatos kérdésre reagálva kijelentette: „igen, minden településsel és azok vezetőivel is szolidáris vagyok”, beleértve Karácsony Gergelyt is. Szerinte a polgármestereknek közös szakpolitikai kihívásokkal kell szembenézniük, és a szolidaritási hozzájárulás mértéke valóban túlzó.

A Népszavának adott interjút Cser-Palkovics András, Székesfehérvár fideszes polgármestere, aki több ponton is bírálta saját pártja politikáját. Mint fogalmazott: „Nem tartom helyesnek bármilyen politikai irányultságú média ellehetetlenítését.” Hozzátette viszont, hogy azt sem tartja helyesnek, ha egy külföldi állam, vagy érdekkör bármilyen módon befolyásolja egy másik ország belpolitikáját, közvéleményét.

