Szokatlan pozícióban bukkant fel Gulyás Gergely

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter terepszemlére vitte Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető minisztert, aki így testközelből ismerkedhetett meg a Magyar Honvédség korszerű haditechnikai eszközeivel – számol be az Infostart az erről készült Facebook-videóról.

„Nagyon menő lenne ezzel behajtani a Karmelitába, képzeld el” – viccelődik a honvédelmi miniszter egy honvédségi Gidrán „hátsó ülésén” ülve, mire a Miniszterelnökséget vezető miniszter azt válaszolja, hogy „Az ellenzék vágya lehet...”.

Így kezdődik a Gulyás Gergely közösségi oldalán megjelent videó, amelyből kiderül, hogy megnézhette a honvédségi Gidránokat, amelyeket Törökországban gyártanak, de itthon szerelnek készre, és a Panzerhaubitze 2000-es önjáró tarackot, ami a jelenlegi lőszerkészlettel körülbelüól 38-40 kilométerig el tud lőni, de lehetne bele venni olyat is, amivel 60 kilométerre is elérne.

Ezeken kívül mustra alá került a kézifegyverek közül egy magyar mesterlövész fegyver és a cseh gyártmányú CZ-9-es pisztoly, valamint géppisztoly, gépkarabély, illetve golyószóró, Spike páncéltörő, amivel épületeket és harckocsikat is lehet támadni, és ami egy fejlesztéssel 5 kilométerre is betalál, tehát olyan célt is lőhetnek vele, amit nem látnak. Volt még a felvételen egy Carl Gustaf válról indítható, hátrasiklás nélküli, páncéltörő is, egy A7-es harckocsi, ami most a legmodernebb a honvédségnél (néhány darab hiányzik még, de 44 már megvan), és van 12 darab az A4-es, egyszerűbb verzióból, ami szintén nagyon magas képességű harckocsinak számít.