Szokatlanul durva hangnemet ütött meg Lázár János

A Tisza Párt ellendő adópolitikáját tűzte zászlajára a kormánypárt, sorra posztolnak képviselői és közszereplői. 

A hét elején, kedden szellőztette meg az Index, hogy egy birtokukba került dokumentum szerint Magyar Péter pártja kormányra kerülés esetén szja-t emelne. Ezek után Örbúj Viktor Facebook-posztjában éberségre szólította fel a magyar középosztályt, mert ha nem vigyáznak, jön a Tisza-adó. 

A 24.hu pedig csokorba szedte, hogy a miniszterelnök után ki mindenki fogott bele a kormánykommunikáció legújabb szegmensébe. Nevezetesen:

De mint írják, mindannyiukon túl tesz Lázár János építési és közlekedési miniszter, aki a fejleményeket úgy kommentálta:

Nem árad, hanem átbasz a Tisza!

Lehet, hogy átlépett egy határt?
Fotó: MTI

A miniszter egy videót osztott meg a bejegyzéséhez mellékelve, ami egy tiszás rendezvényen készült, és ahol Tarr Zoltánék arról beszélnek, hogy az adópolitika olyan kérdés, amiről beszélni kell, de előbb választást kell nyerni, „és utána mindent lehet” – majd a felvétel hirtelen véget ér.

Lázár szerint egyértelműen az derül ki a videóból, hogy a Tisza „a konkrét tervek szerint” megemelné az adókat, de erről most még nem szabad beszélniük, hiszen senki nem akarna olyan pártra szavazni, amelyik adót emel. „A Tisza-adó az árvíz, amelyik elmoshatja az elmúlt évek megtakarításait, gyarapodását. Egy újabb Orbán-kormány pedig a gát, amelyik megvédi a magyar családokat” – foglalta össze a helyzetet a miniszter.

A lap hozzáteszi: Magyar Péter már az Index-cikk megjelenése után határozottan visszautasította, hogy kormányra kerülés esetén adót emelnének, ma délután pedig épp arról posztolt, hogy komoly adócsökkentéseket eszközölnének, konkrétan fel is sorolta, hogy mely területeken.

