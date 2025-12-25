2p
A szolidaritási adó különösen fáj Budaörsnek

A Magyar Közlöny legutóbbi számában kormányrendelet és miniszteri rendelet jelent meg a jövő évi önkormányzati szolidaritási hozzájárulásról.

A nyolc éve bevezetett hozzájárulást 2026-ban az ország 870 (idén még tizenhattal kevesebb, 854) tehetősebb települése fizeti be a központi költségvetésbe, amiből – legalábbis a kormány szándéka szerint – kompenzálják a kevésbé tehetős önkormányzatokat – írja az Index összesítésében.

Budaörs polgármestere, Wittinghof Tamás az adó kivetése ellen érvel
Fotó: Bánkuti András

A lista alapján Budapest fizeti a legtöbbet (97,7 milliárd forint), míg a dobogó második fokán Győr (13,1 milliárd) áll Debrecen (12 milliárd) előtt. A negyedik helyen Székesfehérvár (9,5 milliárd), az ötödiken Kecskemét (7,6 milliárd) van.

A hatodik helyen Budaörs (6,5 milliárd) található. A harmincezer lakosú Pest vármegyei város, amely tavasszal az Alkotmánybíróságon támadta meg a 2025-ös központi költségvetést, illetve a szolidaritási hozzájárulás összegét megállapító miniszteri rendeletet, de egyelőre nem született döntés az ügyben.

Budaörs egy sor nagyvárost előz meg, mint Miskolc (6 milliárd), Szeged (5,6 milliárd), Nyíregyháza (5,3 milliárd) és Pécs (5 milliárd).

Mindenesetre Wittinghoff Tamás, Budaörs polgármestere törvénytelennek tartja, hogy „a szolidaritási hozzájárulás néven kivetett sarc meghaladja a kötelező feladatokra adott állami normatíva összegét, így az önkormányzat saját bevételeiből von el a kormány”.

