Szombathely városvezetésének tagjai kilépnek pártjaikból

„Szombathely város alulírott vezetői egységes döntést hoztunk arról, hogy a mai nappal valamennyien kilépünk eddigi pártjainkból, és közéleti tevékenységünket a jövőben az Éljen Szombathely! Egyesület keretein belül folytatjuk. Városvezetésünk továbbra is elkötelezett Szombathely folyamatos fejlesztése és a városlakók szolgálata, érdekeik képviselete mellett, döntéseinket a jövőben is ezen alapelvek mentén fogjuk meghozni.”

Az Éljen Szombathely Egyesület a lapnak eljuttatott sajtóközleményében azt is írja, hogy :

Nemény András, Szombathely polgármestere is az Éljen Szombathely Egyesületben folytatja tovább Fotó: Facebook

A szombathelyi polgármester, Nemény András is otthagyja az MSZP-t.

