2p
Szombaton jön az Orbán Viktor-Magyar Péter meccs első menete

mfor.hu

Mindketten Győrben lesznek országjáráson.

Szombaton a jövő áprilisi választások mindkét esélyes miniszterelnökjelöltje Győrben kampányol. Orbán Viktor a Digitális Polgári Körök (DPK) október végén bejelentett országjárása keretében tart zárt körű gyűlést a  a győri Olimpiai Sportpark Multicsarnokában. Az eseményen többek közöt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, illetve sportolók, színészek is részt vesznek.

Magyar Péter pedig délután kettőkor tart a városban utcafórumot, miután a DPK-s országjárásra reagálva korábban megígérte Orbánnak, hogy minden ilyen eseménnyel párhuzamosan 

„megmutatja önnek élőben, hogy milyen a valódi országjárás és milyen az, amikor egy politikus nem csak a sajátjai elé mer kiállni előre megírt kérdésekre válaszoln”.

A győri ellenzéki polgármester, Pintér Bence korábban azt is felvetette, hogy a két politikus közvetlenül is vitázhatna egymással a városban ebből az alkalomból. Magyar Péter elfogadta a felkérést, Orbán Viktor azonban – arra hivatkozva, hogy neki Magyar „brüsszeli gazdáival” van vitája – nem.

„Az előkészületek látványosra sikerültek. A Tisza Párt rendezvényhelyszínét a környező lámpaoszlopokra és egy erkélyre telepített kamerákkal szerelték fel, amiről a Telex számolt be először. A portál megkeresésére a rendőrség egyelőre nem adott magyarázatot, hogy ki és milyen célból figyeli a teret. Ezzel szemben Orbán Viktor gyűlésének helyszínét lezárták, a kerítést pedig fekete fóliával takarták le, hogy megakadályozzák a belátást” – írja a szeretlekmagyarorszag.hu.

EVP, Wéber Balázs, Herman Bernadett, Vég Márton

